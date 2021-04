Studeren levert hoger loon op

Wie studeert en een diploma behaalt, krijgt een hoger loon als hij op de arbeidsmarkt komt. Hogere studies leveren een kwart hoger salaris op.

Wie een diploma van het secundair onderwijs op zak heeft, verdient gemiddeld 9 procent meer dan wie laaggeschoold is. Voor vrouwen bedraagt het verschil 6 procent. Een diploma van het hoger onderwijs levert een 28 procent hoger salaris op voor mannen en 27 procent voor vrouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nationale Bank naar de loonverschillen in ons land.

De essentie Het opleidingsniveau van werknemers en de vereiste kwalificaties voor de job verklaren salarisverschillen.

Niet-EU-werknemers vertrekken in België met een achterstand.

Grote bedrijven betalen beter.

De lonen zijn het hoogst in de financiële sector, het laagst in de horeca.

Het onderscheid wordt ook weerspiegeld in de aard van de jobs. Wie een job heeft waarvoor kwalificaties vereist zijn, heeft een 5 procent hoger loon dan wie een basisberoep uitoefent. Voor vrouwen is dat verschil zelfs 19 procent. Hooggekwalificeerde jobs leveren een 26 procent hoger salaris op voor mannen, en 34 procent voor vrouwen.

Andere factoren hebben ook een invloed op het loon. Zoals professionele ervaring. Elk jaar ervaring is goed voor 2,5 procent extra loon, tot een bepaald maximum. In Nederland en Duitsland wordt ervaring op een gelijkaardige manier gewaardeerd. In Frankrijk daarentegen levert het minder financieel voordeel op: slechts 1,6 procent per jaar.

Wie als niet-Europeaan in België aan de slag is, vertrekt met een achterstand. Een mannelijke werknemer afkomstig uit een niet-EU-land verdient bruto gemiddeld 17 procent minder, de vrouwelijke werknemer 10 procent minder.

Banken beste betaler

In een klein bedrijf werken is, vanuit salarisoogpunt, niet zo voordelig. Hoe groter de onderneming, hoe hoger het gemiddelde loon. Een mogelijke verklaring is dat grotere bedrijven productiever zijn omdat ze meer schaalvoordelen kunnen genieten, waardoor ze ook hogere lonen kunnen betalen. Wie in een bedrijf werkt dat 50 personeelsleden of meer telt, heeft een 15 procent hoger loon dan wie in een bedrijf werkt met hoogstens tien werknemers. Wie zijn brood verdient in een bedrijf van 21 tot 49 werknemers, heeft een bonus van 6 procent.

Natuurlijk is ook de sector van belang. De financiële sector is de beste betaler, de lonen liggen er 8 procent hoger dan in de industrie, een grote kapitaalintensieve sector, die over het algemeen ook een goede betaler is. In de bouwsector liggen ze 16 procent lager. De horeca is de hekkensluiter, met bruto-uurlonen die 19 procent lager liggen dan in de industrie.

Werknemers met een contract van onbepaalde duur zijn beter beschermd en staan daardoor in een sterkere onderhandelingspositie tegenover hun werkgever. Dat leidt ertoe dat ze beter worden betaald.

Ook een arbeidscontract van onbepaalde duur scheelt een slok op de borrel. Wie met een tijdelijk contract aan de slag is, krijgt 15 procent minder in zijn loonzakje. Werknemers met een vast contract zijn beter beschermd en staan daardoor in een sterkere onderhandelingspositie tegenover hun werkgever. Dat leidt ertoe dat ze beter worden betaald. In België werkt naar schatting 8,4 procent van de werknemers met een tijdelijk contract.

Deeltijds werken daarentegen wordt in ons land nauwelijks bestraft, toch niet wat het bruto-uurloon betreft. In Duitsland en Nederland zijn deeltijdse werkers minder goed af.