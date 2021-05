Super Leage-implosie zindert na op Old Trafford

Fans van Manchester United bestormden zondag het veld uit protest tegen de eigenaarsfamilie Glazer. De geflopte poging van de Amerikaanse miljardairs om mee een Europese Super League uit de grond te stampen, is duidelijk nog niet verteerd.

De nieuwe elitecompetitie mag dan al ineengestuikt zijn nog voor ze goed en wel was aangekondigd, naweeën zijn er nog volop. Bij Manchester United rolde vrijwel meteen de kop van topman Ed Woodward, maar daarmee is de woede van de fans niet bekoeld. Old Trafford werd zondag onder de voet gelopen door fans met bengaals vuur en spandoeken die schreeuwden om het vertrek van de Glazers.