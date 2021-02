'Superlobbyist' Koen Blijweert overleden

In Leuven is het afgelopen weekend de zakenman en 'superlobbyist' Koen Blijweert (64) overleden.

Blijweert is dit weekend in het ziekenhuis overleden. Dat wordt bevestigd bij Assumax, de verzekeringsmakelaar uit Waasmunster waarvan hij voorzitter was.

Blijweert was een van de bekendste lobbyisten in ons land, met een goedgevuld adresboekje in zowel de zakenwereld als de politiek. Zo schoof hij in 2010 mee aan bij de veelbesproken topontmoeting tussen de N-VA en de MR in het sterrenrestaurant Bruneau, op een moment dat de N-VA met de PS - maar zonder de liberalen - federale regeringsonderhandelingen voerde.

De 'lobbyist der lobbyisten' was toen al meermaals in opspraak gekomen in corruptiedossiers, onder meer rond de milieuboxen in de jaren 90. Ook verschillende Amsterdamse bordeelbezoeken van een Brusselse topmagistraat werden betaald met zijn kredietkaart, maar het daaropvolgende corruptieonderzoek draaide op niets uit.

Koen Blijweert omschreef zichzelf ooit als de 'de man van 70 verhoren'.

Dat is een rode draad doorheen de wandel en handel van Blijweert. 'De man van 70 verhoren', zo omschreef hij zichzelf ooit, benadrukkend dat hij nooit een veroordeling opliep. In 2017 zat hij wel even in de cel op de verdenking van corruptie in de zaak rond politiebaas Glenn Audenaert. Zo had het parket vermoedens dat Blijweert optrad als tussenpersoon bij mogelijke omkoping rond de verhuis van de federale politie naar hartje Brussel.