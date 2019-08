'Superslimme heffing zal files doen verdwijnen'

We bepleiten een variabele tol in de spits die het hoogst is op de momenten dat de ochtendfiles vandaag het zwaarst zijn.

Weggebruikers zullen zo hun rijtijden optimaliseren en de files zullen wegsmelten, zeggen ze in de krant De Morgen. ‘Als we dit slim aanpakken, is een grote verschuiving naar het openbaar vervoer zelfs niet meer nodig.’

Piek

'We bepleiten een variabele tol in de spits die het hoogst is op de momenten dat de ochtendfiles vandaag het zwaarst zijn', zegt De Borger. 'We maakten een berekening voor het traject Leuven-Brussel. De tol zou gradueel stijgen tot een piek en nadien ook weer afnemen. Op de huidige filepiek betaal je 6 euro, gemiddeld over de spits 3 euro. Zelfs als je dat maatschappelijk gezien te hoog vindt en de maximale tol zou plafonneren op 3 euro, zouden de files nog aanzienlijk verminderen.'