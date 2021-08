Sven Mary verdedigt Salah Abdeslam niet op terreurproces in Parijs

De bekende strafpleiter Sven Mary geeft verstek voor het grote terrorismeproces in Parijs waar hij terreurverdachte Salah Abdeslam zou verdedigen. 'Ik heb voor mijn dochtertjes gekozen.'

In de Franse hoofdstad start op 8 september het grote terrorismeproces, dat handelt over de aanslagen in de Parijse concertzaal Bataclan en enkele cafés in de buurt. Daarbij kwamen 130 mensen om het leven en raakten meer dan 350 personen gewond. Abdeslam, de enige nog levende terrorist achter die aanslagen, was betrokken bij de voorbereidingen en het was de bedoeling dat hij zichzelf zou opblazen. Op het laatste moment gooide hij zijn bommengordel weg.

Schermvullende weergave Salah Abdeslam ©AFP

De beslissing van Mary is ingegeven door een eerder proces in Brussel, waar Abdeslam terechtstond voor een schietpartij op de politie. Toen kregen de kinderen van de strafpleiter dagenlang politiebescherming. 'De oudste van 12 jaar is nog altijd bang als thuis de deurbel rinkelt en we niet weten wie er voor de deur staat. Bijna elke keer weer krijgt ze een angstaanval. Dan heeft ze schrik dat iemand papa iets zal aandoen', zegt Mary in De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Belgisch proces

Abdeslam werd per brief op de hoogte gebracht van Mary's beslissing. De terreurverdachte kan terugvallen op zijn Franse advocaten Olivia Ronen en Martin Vettes, met wie de Vlaamse strafpleiter maanden aan het dossier gewerkt heeft.