Tabaksfabrikanten aangepakt voor ‘megapakken'

Volksgezondheid viseert de vier grote tabaksfabrikanten, Philip Morris, JTI, BAT en Imperial Tobacco, omdat ze goedkopere ‘megapakken’ aanbieden en zo de tabaksregels overtreden.

Het verbod op tabaksreclame geldt nu al meer dan 19 jaar in ons land, maar het afgelopen jaar ontdekte de federale overheidsdienst Volksgezondheid nog 314 inbreuken. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als in 2014. Ook in 2016 telde Volksgezondheid al 315 inbreuken. Terwijl er niet drastisch veel meer controles plaatsvonden. Vorig jaar waren er 1.330 controles, bijna evenveel als in 2016, maar in 2014 waren er ook al 931 controles. ‘Er woedt een bikkelharde concurrentie tussen de tabaksfabrikanten, merken we’, verklaart Paul Van den Meerssche van de Tabak- en Alcoholcontroledienst van Volksgezondheid.

Er woedt een bikkelharde concurrentiestrijd tussen de tabaksfabrikanten. Paul Van den Meerssche hoofd controledienst volksgezondheid

Volgens Van den Meerssche waren de acties van vorig jaar vooral gericht op de ‘megapakken’ met grotere hoeveelheden sigaretten of roltabak. Dan zit er bijvoorbeeld tot 421 gram in één groot pak roltabak, terwijl een gewoon zakje 40 à 50 gram bevat. De megapakken zijn ook goedkoper, met 7 à 10 procent korting voor sigaretten en zelfs tot meer dan 15 procent voor roltabak. En dat prijsvoordeel wordt doorgaans in de verf gezet met grote letters op de verpakking. Terwijl die prijsvoordelen natuurlijk aanlokkelijk zijn en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al waarschuwde dat de aankoop van grotere hoeveelheden aanzet om meer te roken.

Volgens Volksgezondheid zijn de goedkopere megapakken illegaal. Dat waren ze al onder de oude wet op de tabaksreclame, maar nu zeker met het koninklijk besluit op ‘tabaksproducten’ dat in mei vorig jaar van kracht ging en dat gebaseerd is op een Europese richtlijn. Daarin staat dat ‘ verpakkingseenheden en buitenverpakkingen geen economische voordelen mogen suggereren’.

Celstraffen

Vorig jaar zijn bij de acties tegen de megapakken de vier grote tabaksfabrikanten geverbaliseerd, bevestigt Van den Meerssche. Het gaat om British American Tobacco of BAT (Lucky Strike, Pall Mall), Japan Tobacco International of JTI (Camel, Winston), Imperial Tobacco (Gauloises, roltabak Drum) en Philip Morris International (Marlboro, L&M). De inbreuken kunnen worden bestraft met boetes van minimum 80.000 euro en zelfs met celstraffen.

1.330 De tabakscontroledienst van Volksgezondheid voerde vorig jaar 1.330 controles uit, waarbij 314 inbreuken op het verbod op tabaksreclame zijn vastgesteld.

En de praktijk gaat steeds verder. Er duiken nu ook al ‘gigapakken’ op: curverboxen waar nog een veelvoud aan sigaretten of roltabak in zit. En in één winkel vind je soms tot zeven verschillende soorten verpakkingen. Zo zijn bijvoorbeeld vorig jaar bij controles in Menen tot zeven verschillende soorten verpakkingen gevonden. Met van hetzelfde merk roltabak zelfs kleine variaties bij tabakssupermarkten die in dezelfde straat gelegen waren. Met ook nog eens aparte prijsvoordelen, op maat van de winkels. Dat wijst op een doorgedreven marketingmachine van de tabaksfabrikanten waarbij de hoeveelheden en het prijsvoordeel duidelijk meespelen.

En als de megapakken oorspronkelijk vooral opdoken in de grote tabakssupermarkten in onze grensstreken, zoals in Adinkerke, waar veel Fransen en Britten goedkopere sigaretten vinden, duiken de goedkopere ‘emmers’ nu ook al vaker op in het binnenland, zelfs in klassieke krantenwinkels.

Colruyt