Te vroeg om victorie te kraaien over temmen virus in België

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten daalde in ons land twee dagen op rij. Dat doet hoop rijzen dat de gezondheidscrisis te managen te valt. Experts vinden het te vroeg om conclusies te trekken.

In België werden maandag 526 nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus geteld. Dat cijfer ligt iets hoger dan dat van zondag (342), maar iets lager dan dat van zaterdag (586). Dat laatste is voorlopig het hoogste aantal bevestigde besmettingen sinds de uitbraak van het virus in ons land. Het totale aantal officiële besmettingen staat op 4.269, een onderschatting omdat mensen pas getest worden als ze echt ziek zijn.

Het aantal besmettingen blijft al een paar dagen vrij stabiel, met een terugval zaterdag. Daarbij lijkt niet meteen sprake van onderrapportering door een weekendeffect, want ook op zaterdag en zondag wordt trouw gerapporteerd door labo's en ziekenhuizen.

Het aantal doden kan sterk van dag tot dag fluctueren door een vertraging bij de doorstroming van de gegevens. Dat verklaart de sprongen in het aantal overlijdens. Steven Van Gucht Belgisch gezondheidsinstituut Sciensano

Ziekenhuisopnames Positief is ook dat het aantal ziekenhuisopnames voor de tweede dag op rij daalde. Er werden 256 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen. 60 mensen mochten het ziekenhuis verlaten, wat het totale aantal mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis op 1.859 brengt. Er liggen 381 mensen op intensieve zorgen (+59), 282 mensen worden beademd (+43). Met intussen 2.650 beschikbare bedden voor intensieve zorg in de ziekenhuizen is er voorlopig nog marge. Er zijn 34 nieuwe sterfgevallen, wat het totaal op 122 brengt. 'Het aantal doden kan sterk fluctueren van dag tot dag door een vertraging bij de doorstroming van de gegevens', zegt de viroloog Steven Van Gucht van het Belgisch gezondheidsinstituut Sciensano. 'Dat verklaart de sprongen in het aantal overlijdens.'

De daling van het aantal ziekenhuisopnames is een eerste sprankel hoop dat het aantal zieken de komende weken beheersbaar kan blijven voor de ziekenhuizen. Belgische virologen en epidemiologen hebben prognoses - die ze momenteel liever niet delen - over hoe de evolutie van het aantal dagelijkse besmettingen druk kan gaan zetten op het gezondheidssysteem, als een aantal van die mensen doorstromen naar ziekenhuisopname.

Experts vinden het veel te vroeg om over trends te spreken of victorie te kraaien. In het zwaar getroffen Italië, waar de lockdown nog een week vroeger inging dan bij ons, lijkt het contactverbod onder de bevolking stilaan door te sijpelen in de cijfers. De groei van het aantal besmettingen (3.612) is het laagste in een week. Maar dat komt met een prijs, want Italië meldt ook 743 nieuwe doden, opnieuw een stijging tegenover de voorbije dagen. Italië is met 1 dode per 10.000 inwoners wereldwijd koploper, België volgt op de zevende plaats, leert een analyse van De Tijd.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft de Italiaanse lockdown intussen nog verstrengd, tot bijna een uitgangsverbod voor iedereen. Ook Nederland en het Verenigd Koninkrijk, die lang lakser waren dan de andere Europese landen, zijn overgegaan tot een lockdown. Die ingrepen verhogen mogelijk ook bij ons weer de druk om nog strenger te worden. Een nieuwe Nationale Veiligheidsraad, met federale en regionale regeringschefs, komt daarover vrijdag bijeen.

'Het is echt veel te vroeg voor conclusies op basis van deze cijfers', stelt ook gezondheidseconoom Philippe Beutels van de Universiteit Antwerpen. De huidige situatie is een foto van het verleden, omdat het een tot drie weken kan duren voor mensen het ziekenhuis in moeten. Een eigenschap van het virus is ook dat het een tijd kan duren voor het zijn gastheer ziek maakt. Die is dan wel al vaak dagen besmettelijk.

Cruciale week

Daarom lijkt het net iets te vroeg om het effect van de een week geleden ingevoerde lockdown nu al te zien. Maar een cruciale week wordt het absoluut, geeft iedereen toe. De data van De Tijd - op basis van gegevens van de Johns Hopkins-universiteit - lijken er een beetje op te wijzen dat België erin slaagt stilaan zijn coronacurve neerwaarts af te buigen tegenover Italië (zie grafiek).

Maar het kan dat ook bij ons een nieuwe piek zich plots voordoet, in besmettingen, ziekenhuisopnames en ook doden. 'We hebben het virus bij het nekvel, maar we mogen niet lossen', zoals Van Gucht altijd stelt over de hardnekkigheid waartoe de strijd tegen het taaie coronavirus noopt.