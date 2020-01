Technisch probleem legt internet plat bij derde van Vlaamse steden en gemeenten

Door een technisch probleem bij Belnet, de provider van Belgische universiteiten, hogescholen, onderzoeksdiensten en overheidsinstellingen, zitten enkele gemeenten, hogescholen en universiteiten sinds 5 uur dinsdagmorgen zonder internet. Een update die in de nacht van maandag op dinsdag werd doorgevoerd, legde drie knooppunten lam. Belnet benadrukt dat geen sprake is van cybercriminaliteit of hackings.