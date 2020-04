Tegenslag in race voor betere bescherming hulpverleners

Minister Philippe De Backer (Open VLD) is de logistiek manager van de regering in het beheer van de coronacrisis.

Minister Philippe De Backer (Open VLD) moet op zoek naar miljoenen extra mondmaskers voor ons zorgpersoneel nu 3 miljoen geleverde exemplaren de vuilnisbak in mogen. Een probleem met de coronatests in de rusthuizen is intussen opgelost.

'Ik wil open en transparant zijn. Dit is een zware setback in de zoektocht naar maskers die de mensen op het terrein de hoogst mogelijke bescherming bieden', gaf De Backer donderdag toe in het parlement. 3 miljoen van de 4,4 miljoen recent geleverde maskers zijn onbruikbaar, blijkt uit testen die de overheidsdienst Volksgezondheid heeft laten uitvoeren in een Belgisch labo. De dienst Volksgezondheid liet een proces-verbaal opstellen om de zaak verder op te volgen.

Materiaalmeester

De Backer is door zijn partijgenote Maggie De Block, de minister van Volksgezondheid, aangesteld als Belgische materiaalmeester om de prangende nood aan mondmaskers en ander medisch materiaal zoals schorten en handschoenen in de strijd tegen corona te lenigen. België moet concurreren in een mondiale wedloop, met de extra handicap dat een aangelegde reserve van miljoenen mondkapjes voor de uitbraak van de coronacrisis vervallen en vernietigd bleek.

De toegekomen levering mondmaskers bleek bij de eerste controle al niet over het juiste keurmerk te beschikken en de leverancier kon ook geen sluitende keuringsattesten voorleggen. De FFP2-maskers zijn de speciale maskers die gebruikt worden door verplegend personeel die coronapatiënten behandelen. Ze zijn cruciaal voor de bescherming van medisch personeel dat dagelijks in de frontlijn staat. In april zijn er voor alle zorgverleners samen 2,8 miljoen FFP2-maskers nodig, aldus De Backer.

Er werden al 850.000 FFP2-maskers aan de zorgverleners verstrekt. Van de 4,4 miljoen nieuw aangekomen exemplaren zijn er dus 3 miljoen onbruikbaar, en nog eens 13 miljoen maskers zijn besteld. De hoop van De Backer is dat er snel nieuwe maskers komen.

Tegelijk is er nood aan 15 miljoen chirurgische mondmaskers. Dat zijn de minder beschermende exemplaren die gebruikt worden in de backoffice van ziekenhuizen en in rusthuizen, thuisverpleging en gehandicaptenzorg, vooral om ervoor te zorgen dat het personeel geen besmetting veroorzaakt. Tot nu heeft ons land 11 miljoen chirurgische maskers ontvangen, waarvan er 7,5 miljoen naar de zorgverleners zijn verstuurd. Donderdagmorgen werden nog eens 2 miljoen stuks naar de ziekenhuizen gebracht.

Testkits

De Backer kreeg nog met een tweede probleem af te rekenen. Zoals afgesproken is donderdag begonnen met het verdelen van 20.000 testkits voor het personeel en de bewoners van rusthuizen. Daarvan zijn er 11.000 voor 85 Vlaamse rusthuizen. Het is een onderdeel van een plan om het oprukkend aantal besmettingen en overlijdens in de rusthuizen tegen te gaan. Nadat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zwaar onder vuur is komen te liggen is de topambtenaar van zijn departement aangeduid als crisismanager voor de regering.

Bij de leveringen bleek er een probleem met de handleidingen. Die gingen alleen over de tests via de neus, terwijl er ook heel wat tests waren via de keel. Beide zijn perfect bruikbaar, maar verschillende woon-zorgcentra stopten met de tests omdat ze de handleiding voor neusstaafjes niet konden rijmen met de veel dikkere wattenstaven die bestemd zijn voor de keel.