Tekort aan 1- en 2 eurocentjes reanimeert afrondingsdiscussie

Er zijn te weinig 1- en 2-eurocentjes in omloop, waardoor steeds meer stemmen opgaan om de winkels te verplichten van betalingen af te ronden.

De ondernemersorganisaties Unizo en NSZ en sectorfederatie Buurtsuper.be roepen de regering op snel werk te maken van een wet die handelaars verplicht de eindbedragen op het kassaticket af te ronden tot 5 eurocent voor contante betalingen. Ze doen dat nu er te weinig muntstukken van 1 en 2 cent zijn.

1,6 miljard 1- en 2-cent Volgens woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën zijn er 1,6 miljard stuks in omloop: 860 miljoen 1-eurocentjes en 770 miljoen 2-centjes.

Omdat er te weinig eurocenten in omloop zijn, kunnen winkeliers vaak niet teruggeven aan hun klanten. Ook de Nationale Bank zit stilaan zonder euromuntjes en mag er van de Europese Centrale Bank geen bij laten maken. Vandaar dat er een oplossing moet komen.

In 2014 kwam er een wet die afronden van het kassaticket tot op 5 eurocent voor cashbetalingen mogelijk maakte. Een jaar later werd ook het afronden bij elektronische betalingen wettelijk geregeld. Toch stellen de ondernemersorganisaties vast dat heel wat handelaars aarzelen om het kassaticket effectief aan te passen. Ze zijn zelf wel overtuigd, maar willen mogelijke discussies daarover met klanten vermijden.

Klanten vrezen ten onrechte dat een afronding in hun nadeel is, stelt NSZ, de beroepsorganisatie van zelfstandigen. De organisatie pleit er ook voor de afronding voor elektronische betalingen verplicht te maken en niet enkel voor cash betalingen. 'Dit vermijdt dat klanten op het laatste moment aan de kassa beslissen of ze al dan niet cash of elektronisch zullen betalen, met alle oponthoud van dien', aldus voorzitster Christine Mattheeuws.

Vlaams Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) zegt in een tweet te werken aan een wetsvoorstel om afronden tot op 5 eurocent te veralgemenen bij cashbetalingen. Dat wetsvoorstel moet wel nog naar het parlement.

Terugroepactie

De federale overheidsdienst Financiën denkt na over oplossingen om het tekort aan te pakken. Een daarvan zou een campagne kunnen zijn om consumenten op te roepen om eurocentjes massaal binnen te brengen, maar dat is volgens Unizo niet nuttig. Het lijkt de organisatie beter om de consument uit te leggen waarom een afronding van het kassaticket voor iedereen beter is. 'Consumenten potten de muntjes op omdat ze ze niet graag uitgeven en niet graag op zak hebben, maar zo ontstaat er een tekort bij de handelaars die klanten het gepaste geld niet meer kunnen teruggeven', klinkt het.

Ook Febelfin, de federatie van de financiële instellingen in ons land, is geen voorstander van een grote inzamelactie van muntjes van 1 en 2 eurocent. Het kost volgens de bankenfederatie te veel geld. 'De enige duurzame oplossing voor het tekort aan muntjes van 1 en 2 eurocent is afronden', stelt topman Karel Van Eetvelt op Twitter.