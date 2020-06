Telefonisch doktersbezoek verdwijnt niet meer

Telefonische doktersbezoeken zijn tijdens de coronacrisis uit noodzaak ingevoerd om de zorg tijdens de lockdown overeind te houden, maar de tijdelijke maatregel wordt een blijver.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) werkt aan definitieve regels voor teleconsultaties, waarbij een patiënt via de telefoon of via video op raadpleging gaat bij de dokter.

Artsen konden tijdens de lockdown 20 euro aanrekenen voor een teleconsult. Het RIZIV, dat zich in ons land over de terugbetaling van de zorg buigt, bestudeert de mogelijkheid om die regeling permanent te maken. De Block stelt nu dat daar versneld werk van moet worden gemaakt. ‘Patiënten moeten ook na corona vanop afstand terechtkunnen bij hun zorgverlener.’

Teleconsultaties kwamen tot nu niet van de grond omdat artsen er niet voor vergoed werden. Dat veranderde tijdens de coronacrisis. Huisartsen kozen bij leden van de Christelijke Mutualiteit tussen midden maart en eind mei meer dan 1,3 miljoen keer voor een teleconsultatie, een derde van het totaal. Bij de socialistische tegenhanger ging het tussen midden maart en eind april om 485.000 keer, bijna de helft.

Chronische patiënten

Veel artsen zien de meerwaarde van teleconsultaties, bijvoorbeeld voor de opvolging van chronische patiënten. Christiaan Polet Chef informatica UZ Gent

De medische wereld lijkt zo gewonnen voor teleconsultaties, nadat ze jarenlang de hakken in het zand had gezet. Niet alleen artsen, ook grote spelers zoals het UZ Gent waagden zich deze lente aan teleconsultaties. Het Luxemburgse Doctena, dat online reservaties beheert voor 4.000 klanten in de Belgische zorg, voegde tijdens de lockdown een mogelijkheid tot videobellen toe.

‘Technologie was nooit de belemmerende factor’, stelt Christiaan Polet, de chef informatica van het UZ Gent. De komst van het tijdelijke kader veranderde alles. ‘Veel artsen zagen de meerwaarde, bijvoorbeeld voor de opvolging van chronische patiënten.’ Een consultatie is bij hen vaak een check-up, waarbij de arts het dossier kent en enkele vragen stelt ter controle. Een teleconsultatie kan daar een alternatief voor zijn.



Mensen met een chronische ziekte zijn een groeiende groep in de Belgisch zorg. In 2018 leed een op de drie Belgen aan een chronische ziekte. Die groep zal door de toenemende vergrijzing, en omdat ziektes almaar beter behandelbaar worden, alleen maar groeien.

Hindernissen

Er liggen wel nog enkele hindernissen op de weg naar een definitieve regeling voor teleconsultaties. Een heikel thema is het remgeld, het deel dat de patiënt zelf moet bijdragen. Tijdens de lockdown was de teleconsultatie in principe gratis voor de patiënt. Het ziekenfonds regelde de vergoeding rechtstreeks met de arts.