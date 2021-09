Telefoon ex-VRT-journalist Verlinden gehackt 'wellicht op aansturen van Rwanda'

Dat schrijven Knack en Le Soir vrijdagavond op basis van een inlichtingenrapport van de militaire inlichtingendienst ADIV dat ze konden inkijken. 'De ADIV gaat ervan uit dat de intrusie zeer waarschijnlijk is geïnitieerd door Rwanda.' Het Security Lab van Amnesty International bevestigt de sporen van infectie.

In juli kwam aan het licht dat geavanceerde hackingsoftware verkocht door het Israëlische bedrijf NSO Group gebruikt is door autoritaire overheden om de smartphones van journalisten en mensenrechtenactivisten te bespioneren in tal van landen.