Terreurdreiging niet verhoogd in België

De terreuraanslagen in Frankrijk leiden in ons land voorlopig niet tot een verhoging van het dreigingsniveau. Dat vernam De Tijd van het Belgische antiterreurorgaan OCAD.

Na een mesaanval in de Franse kuststad Nice, waarbij drie doden en meerdere gewonden vielen, heeft de Franse premier Jean Castex donderdag het dreigingsniveau in Frankrijk opgetrokken tot het hoogste niveau. In België wordt het dreigingsniveau voorlopig niet verhoogd, bevestigt de woordvoerder van het antiterreurorgaan OCAD. 'Wij volgen de situatie wel op de voet op en verwerken de informatie in onze dreigingsanalyse. Maar voorlopig is er geen impact en wordt het huidige dreigingsniveau 2 behouden.' Dreigingsniveau 2 - op een schaal van 4 - of 'gemiddeld' betekent dat een aanslag weinig waarschijnlijk is.

In de grote gemeenschappelijke gegevensbank die het OCAD in de strijd tegen het terrorisme deelt met de andere veiligheidsdiensten staan op dit moment de namen van zo'n 700 individuen. 'Maar niet iedereen in de databank vormt een hoge en concrete dreiging. We blijven wel nauwgezet hun evolutie opvolgen', benadrukt de OCAD-woordvoerder.

'Het gros van die 700 individuen heeft te maken met jihadisme en islamistisch geïnspireerde extremisme. Het gaat om zo'n 300 personen die zich in België bevinden. Daar zijn een 130-tal 'returnees' bij, die zijn teruggekeerd uit Syrië en andere landen, waarvan een deel in de gevangenis zit en anderen hun straf hebben uitgezeten. We zien bij die groep een positieve evolutie wat hun herintegratie in de samenleving betreft. De rest van de 300 individuen worden door de bevoegde diensten opgevolgd.'