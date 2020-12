Terugkerende werknemers mogen op tijdelijke werkloosheid

'We denken dat er geen alternatief is', klinkt het op het kabinet van PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne

De overheid komt over de brug voor bedrijven die hun werknemers in quarantaine zien gaan door de plots aangescherpte regels. Zij mogen wel degelijk in tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als ze niet kunnen telewerken.

Werkgeversorganisatie VBO wierp de vraag woensdag meteen op, na de beslissing van het Overlegcomité om strengere quarantaineregels op te leggen aan al wie de komende dagen terugkeert uit een rode zone. 'Het VBO moet dat bespreken met de RVA', reageerde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a), zelf niet bevoegd voor de kwestie. 'Het is een mogelijkheid, maar zeker geen automatisme.'

Intussen is duidelijk dat de rekening niet bij de bedrijven terechtkomt. Tijdelijke werkloosheid zal wel degelijk kunnen. 'We denken dat er geen alternatief is', aldus Nicolas Gillard, woordvoerder van PS-vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. 'Dat is a priori de enige mogelijkheid.'

Verwacht wordt dat de aangescherpte regels een grote impact zullen hebben op de heropstart van veel bedrijven na de kerstvakantie. Het gevolg is dat tienduizenden Belgen en buitenlanders die in ons land werken niet naar het werk zullen kunnen. De quarantaineplicht zal het meest weerslag hebben op de bedrijven in de bouw-, de transport- en de vleessector die vrijwel exclusief draaien op Oost-Europeanen.

Er komen wel uitzonderingen voor kritische jobs en essentiële sectoren. Die worden gebaseerd op een lange lijst die op 2 november in bijlage toegevoegd is aan het Ministerieel Besluit met de coronamaatregelen. Maar Vandenbroucke liet gisteren in al verstaan dat er geen uitzondering komt voor de bouwsector. ‘Dat is iets anders dan een technicus die cruciaal is voor het onderhoud van een nucleaire reactor.’