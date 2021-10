Test-Aankoop ten strijde tegen tweedeverblijftaks in Knokke en Koksijde

Met de start van een juridische procedure tegen de gemeente Koksijde is Test Aankoop zijn juridische strijd begonnen tegen de tweedeverblijfstaks in een aantal kustgemeentes.

De tweedeverblijfstaks geldt voor mensen die over een tweede verblijf beschikken en niet in die gemeente gedomicilieerd zijn. Dat de taks gerechtvaardigd is, betwist Test-Aankoop niet. De organisatie noemt het echter discriminerend dat eigenaars van een tweede verblijf een tweedeverblijfstaks verschuldigd zijn, terwijl vaste inwoners geen gemeentebelasting via de personenbelasting hoeven te betalen.