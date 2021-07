Test Aankoop zelf berispt voor onheuse behandeling consument

Test Aankoop is door de Geschillenkamer van de Belgische privacytoezichthouder op de vingers getikt voor praktijken die de consumentenorganisatie al jaren hekelt.

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit laat in zijn beslissingen doorgaans de naam weg van de bedrijven of instellingen die worden aangeklaagd voor privacykwesties. Maar voor Test Aankoop maakt de Geschillenkamer een uitzondering. ‘Gezien haar positie als consumentenorganisatie, met een monopolie en een voorbeeldfunctie als het gaat om de bescherming van de rechten van individuen’, luidt het.

Test Aankoop heeft als consumentenorganisatie een voorbeeldfunctie en mag niet te licht omgaan met zijn privacy-verantwoordelijkheden. Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit

In december vorig jaar kreeg de privacytoezichthouder de klacht binnen over Test Aankoop. Die ging over een abonnement op de magazines van Test Aankoop dat een advocaat was aangesmeerd. De advocaat kreeg op 8 juli 2020 een brief van Test Aankoop waarin stond dat hij toestemming zou hebben gegeven voor een domiciliëring om abonnementsgelden te betalen. In de brief werd echter verwezen naar de bankrekening van zijn moeder.

Test Aankoop reageerde niet op de vragen die de advocaat al de dag zelf stuurde via het contactformulier op de website. Een week later stuurde de advocaat een aangetekende brief naar Test Aankoop, om te vragen hoe de organisatie aan zijn bankrekening- en telefoonnummer was geraakt terwijl dat nummer volgens hem op de ‘Bel-me-niet-meer-lijst’ stond om geen ongewenste reclame meer te krijgen via de telefoon. Ook daarop gaf Test Aankoop geen antwoord.

Maar in september stuurde Test Aankoop wel een aanmaning omdat het abonnementsgeld niet kon worden afgeschreven van de bankrekening. Opnieuw stuurde de advocaat een aangetekende brief om duidelijk te maken dat de overeenkomst niet rechtsgeldig was. En weer reageerde Test Aankoop niet.

Vergissing

Voor de Geschillenkamer argumenteerde Test Aankoop dat de moeder van de advocaat in juni zijn telefoon had opgenomen en had ingestemd met een proefabonnement. Bovendien zou zijn telefoonnummer pas later zijn opgenomen in de ‘Bel-me-niet-meer-lijst’. De aangetekende brieven zouden door een interne vergissing niet zijn beantwoord.

Maar de Geschillenkamer besluit dat Test Aankoop in de fout ging. De advocaat vroeg zijn gegevens te mogen inkijken, met een verwijzing naar de privacyregels, maar kreeg onterecht geen inzage. Zelfs op zijn aangetekende brieven volgde geen reactie. Pas nadat de advocaat in oktober had aangegeven dat hij naar de Gegevensbeschermingsautoriteit zou stappen, heeft Test Aankoop het abonnement stopgezet en de kosten geannuleerd.

Zorgwekkend

Test Aankoop is een consumentenorganisatie en mag niet te licht omspringen met zijn privacyverantwoordelijkheden, stelt de Geschillenkamer. ‘Een dergelijke organisatie heeft een voorbeeldfunctie.’ De moeder van de advocaat heeft bovendien niet goed beseft waarvoor ze (tegen haar zin) werd gebeld, bewijst het transcript van het telefoongesprek. De Geschillenkamer noemt het een ‘uiterst zorgwekkende handelswijze’ dat Test Aankoop aanvaardde dat iemand toestemming kon geven voor een abonnement aan iemand anders.

Wij hebben ondertussen onze interne procedures aangepast om ze robuuster te maken. Zo'n incident zou vandaag niet meer gebeuren. Simon November Woordvoerder Test Aankoop