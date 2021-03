Thibaut Georgin nieuwe voorzitter van NMBS

Ecolo benoemt de Brusselaar Thibaut Georgin (53) tot nieuwe voorzitter van de NMBS. De gewezen directeur van Bpost vervangt Jean-Claude Fontinoy (MR).

Met het voorzitterschap van de spoorwegmaatschappij halen de Franstalige groenen bij de benoemingspuzzel van de regering-De Croo de trofee binnen die ze nastreefden. Openbaar vervoer is een van de speerpunten van het klimaatbeleid dat Ecolo via de Vivaldi-coalitie wil voeren.

We hebben een open oproep gedaan onder onze leden. Thibaut Georgin is als de meest geschikte kandidaat naar voren gekomen. Georges Gilkinet Federaal minister van Mobiliteit

Een klinkende naam krijgt CEO Sophie Dutordoir niet meteen naast haar. Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet gaat er prat op dat de partij niet gekozen heeft voor een gewezen minister of kabinetschef, maar voor iemand met management- en bestuurservaring in de privé en openbare sector. ‘We hebben een open oproep gedaan onder onze leden. Thibaut Georgin is als de meest geschikte kandidaat naar voren gekomen’, aldus Gilkinet.

De tweetalige handelsingenieur Georgin was voor Ecolo eerder al voorzitter van de Waalse watermaatschappij SPGE. Sinds vorig jaar zit hij de raad van bestuur voor van de Brusselse energieregulator Brugel.

Zijn beroepscarrière begon hij bij Unilever. Daarna was hij actief bij Bpost, onder meer als marketingdirecteur onder CEO Johnny Thijs. Na een doortocht bij House of Marketing in Mechelen is hij consultant, voornamelijk in de circulaire economie, en docent. Bij de NMBS moet hij onder andere het proces voor een nieuwe beheersovereenkomst mee in goede banen leiden.