Thierry Bodson officieel voorzitter ABVV

Thierry Bodson is verkozen tot voorzitter van de socialistische vakbond ABVV-FGTB. Hij was al voorzitter ad interim sinds juni. Bodson was de enige kandidaat.

Bodson werd donderdagmiddag benoemd tot voorzitter. Een federaal comité van 400 militanten gaf hem in de openlucht in het centrum van Brussel een staande ovatie.

De syndicalist was al sinds 2008 algemeen secretaris van de Waalse vakbondsvleugel van het ABVV-FGTB. Bodson nam in juni ad interim plaats op de voorzittersstoel aan de Hoogstraat. Een interview tussen voormalig voorzitter Robert Verteneuil en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez viel in slechte aarde bij de socialistische achterban, waardoor de positie van de voorzitter onhoudbaar was.