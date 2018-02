Thuis van wacht zijn telt als werk

Het arbeidshof in Brussel verwees de zaak door naar het Europees Hof van Justitie, dat nu oordeelt in het voordeel van de brandweerman. Dat hij binnen acht minuten na een oproep aanwezig moest kunnen zijn op het werk, gaf de doorslag. Want dat 'beperkt heel sterk de mogelijkheid om andere activiteiten te ondernemen', vindt het Hof.

Ook dat de werknemer fysiek aanwezig moet zijn op een plaats die door zijn werkgever is aangewezen - in dit geval de woning - en zich daar ter beschikking van de werkgever moet houden, speelt mee in de beslissing. Over de beloning die daar eventueel aan vast moet hangen, kan het Hof zich niet uitspreken. Die bevoegdheid ligt bij de lidstaten.