Tien geldvragen aan Emma Meesseman

Emma Meesseman (26) is een van de beste basketbalspeelsters ter wereld. Het liefst van al zou ze alleen maar basketten. Maar ze heeft zich ervan laten overtuigen haar spaarcenten te investeren.

1. Laat u zich leiden door geldzaken bij carrièrebeslissingen?

‘Ik laat mijn carrière niet leiden door geld. Anders had ik nooit de beslissing genomen om in één seizoen twee competities (Meesseman speelt voor UMMC Ekaterinburg in Rusland en de Washington Mystics in de VS, red.) te combineren. Ik loop een groter risico op blessures en op een vroegtijdig einde van mijn carrière. Bovendien moet je als basketspeelster niet voor het geld naar de Verenigde Staten. De WNBA is de hoogst aangeschreven competitie, toch verdien je er niet genoeg om van te leven. Het is wel een geweldig avontuur. Dat primeert.’

2. Beheert u uw eigen geldzaken?

‘De financiële kant van mijn carrière laat ik over aan mijn moeder, die mijn manager is. Ik sta niet genoeg op mijn strepen om te onderhandelen over mijn loon. Het liefst van al zou ik geen manager nodig hebben, maar dat is niet meer mogelijk. Zonder goede manager word je bedot.’

3. Hebt u al een plan voor na uw basketbalcarrière?

‘Mijn moeder heeft zelf op een hoog niveau gebasket, waardoor ik goed besef dat je na je carrière nog lang actief moet blijven. Mijn studies heb ik enkele jaren geleden stopgezet omdat ik die niet kon combineren met een carrière in het buitenland. Daarom wil ik na mijn basketbalcarrière eerst verder studeren.’

4. Ergert u zich soms over geldzaken?

‘Mijn Russische ploeg is vermoedelijk een van de rijkste ter wereld. De eigenaars strooien graag hun geld in het rond. Die decadentie strookt niet met de waarden waarmee ik ben opgevoed. Ik blijf met mijn voetjes op de grond. Jammer genoeg zie ik dat sommige - meestal Russische - speelsters niet met geld kunnen omgaan. Doordat ze op jonge leeftijd al veel verdienden, zetten ze niets opzij en kopen ze alles wat ze maar kunnen. Ik kan alleen maar hopen dat er geen abrupt einde aan hun carrière komt, want dan kunnen ze die decadente levensstijl niet meer betalen.’

5. Belegt u?

‘Zelf zou ik al mijn geld op een spaarrekening laten staan. Mijn moeder heeft me ervan moeten overtuigen dat het niet verstandig en zelfs gevaarlijk is alles op een spaarrekening te parkeren. Daarom investeer ik sinds twee jaar in vastgoed. Daarmee heb ik toch enige voeling. Beleggen in aandelen is me te abstract. Daar ben ik nog niet aan toe.’

6. Volgt u uw investeringen van nabij?

‘Doordat ik vaak in het buitenland ben, volgt mijn moeder meestal alles op. Mocht het van haar afhangen, dan zou ik meer betrokken zijn. Maar ik schuif dat nog een beetje voor me uit. Met ouder worden zal dat wel beteren.’

7. Wat is uw slechtste investering?

‘Ik moet echt overtuigd worden om mijn geld te investeren. Voor ik iets toezeg, wordt alles duizend keer besproken. Ik weeg alle pro’s en contra’s uitvoerig af, waardoor ik geen overhaaste beslissing neem.’

8. Voor welke uitgaven hebt u een zwak?

‘Eigenlijk heb ik niet veel nodig. Dure auto’s zijn niet aan mij besteed. Ook luxe-merken zeggen me niet veel. Ik weet nog dat ik me had voorgenomen een rugzak van Louis Vuitton te kopen zodra ik de Euroleague zou winnen. Maar toen het zover was en ik in de winkel stond, vroeg ik me plots af waarom ik zoveel geld zou spenderen aan een rugzak. Ik ben de winkel met lege handen buitengestapt.’

9. Wat is uw zotste uitgave?

‘Ik ben een grote fan van Keith Haring. Aan het begin van mijn carrière heb ik eens een print van een van zijn werken gekocht. Die kostte ongeveer 500 euro. Op zich niet zo veel, maar vergeleken met mijn inkomsten was dat vrij extravagant. Intussen staat die print ergens op zolder.’

10. Wat is uw droomaankoop?

‘Mocht ik onnoemelijk veel geld en tijd hebben, dan zou ik de mooist mogelijke reizen maken. Nu reis ik ook veel, maar vooral van het ene hotel naar het andere. Ik zou dolgraag eens het noorderlicht zien. Of op safari gaan in Tanzania, Kenia en Rwanda. Dat zal jammer genoeg niet voor meteen zijn.’