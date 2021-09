Tien verdachten aanslagen Brussel definitief naar assisen

De aanslagen in Brussel in 2016 gebeurden zo'n vier maanden na die in Parijs.

Tien beklaagden moeten voor het hof van assisen verschijnen voor hun rol bij de terreuraanslagen van 22 maart. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling gevraagd.

De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) heeft zich uitgesproken over de doorverwijzing van de verdachten die betrokken waren bij de bomaanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek. De vraag was vooral of alle tien de verdachten zouden moeten verschijnen voor het hof van assisen.

Aanslagen van 22 maart 2016 De aanslagen van 22 maart 2016 op Brussels Airport en in het Brusselse metrostation Maalbeek kostten het leven aan 32 mensen. Ruim 340 anderen raakten gewond. De aanslagen gebeurden zo'n vier maanden na de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs en waren het werk van dezelfde cel IS-terroristen. Drie terroristen, Najim Laachraoui en Ibrahim en Khalid El Bakraoui, stierven die dag. Twee andere, Mohamed Abrini en Osama Krayem, krabbelden terug en brachten hun bom niet tot ontploffing. In de weken en maanden nadien werden in totaal 13 personen in verdenking gesteld.

Het federaal parket vroeg de KI acht verdachten voor het hof te brengen. Het gaat onder anderen om Salah Abdeslam, de Molenbeekse jihadist die momenteel terechtstaat voor de aanslagen in Parijs in 2015, en Mohamed Abrini, de man die wegvluchtte bij de zelfmoordaanslag op de luchthaven. Andere verdachten zijn Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa. Zij zouden de daders van de aanslagen hebben geholpen of onderdak hebben gegeven of zelf van plan zijn geweest een aanslag te plegen.

Geen zij-proces

Het parket wilde Smail Farisi, een man die een flat had verhuurd aan de Brusselse terreurcel, en diens broer, die het appartement na hun vertrek opruimde, berechten voor de correctionele rechtbank. De advocaat van de broer die de flat verhuurde vond een assisenproces beter. De burgerlijke partijen reageerden verdeeld. Sommigen wilden liever één assisenproces dan twee.