Tien verdachten aanslagen Brussel voor assisen

De Brusselse raadkamer verwijst tien verdachten van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel door naar het hof van assisen. Dat is opvallend, want het federaal parket wou acht verdachten voor het hof laten terechtstaan en twee andere doorverwijzen naar de correctionele rechtbank.

In totaal waren 13 mensen in verdenking gesteld, naast de drie terroristen die bij de aanslagen het leven lieten. De meesten van hen zitten in voorlopige hechtenis. Enkelen zijn ook in verdenking gesteld in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Sommigen, zoals Salah Abdeslam, zitten in een Franse gevangenis.