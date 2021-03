Tienduizenden inbraken en diefstallen minder door corona

De criminaliteitscijfers zijn door elkaar geschud tijdens de coronacrisis, blijkt uit de statistieken van de Belgische politiediensten over de eerste helft van 2020. Het totale aantal geregistreerde feiten is gestegen door de coronahandhaving, maar er zijn tienduizenden diefstallen en inbraken minder gepleegd.

De politiediensten telden in totaal 479.775 nieuwe criminele feiten in de eerste helft van vorig jaar, tegenover 444.195 in dezelfde periode in 2019. Dat is een toename met 8 procent en het hoogste aantal in vijf jaar. In de eerste helft van 2014 werden 496.598 feiten geteld.

De toename deed zich vooral voor in Vlaanderen, blijkt uit gegevens die de federale politie heeft vrijgegeven. In Vlaanderen telden de politiediensten 244.862 feiten of ruim 31.000 meer dan in dezelfde periode in 2019. In het Brussels Gewest gaat het bijna om een status quo, met 78.276 feiten in de eerste helft van vorig jaar tegenover 77.956 een jaar eerder. In Wallonië werden 156.604 feiten geregistreerd in de eerste helft van vorig jaar, een lichte stijging tegenover de 152.393 in 2019.

112.838 inbreuken op gezondheidsregels De politiediensten stelden in de eerste helft van 2020 112.838 inbreuken op de volksgezondheidsregels vast. In heel 2019 waren dat er 810.

De stijging van de totale criminaliteitscijfers is te wijten aan de handhaving van de lockdown en de coronamaatregelen. Eén cijfer in de tabellenlijst met misdrijven is over heel België fenomenaal gestegen: het aantal inbreuken op de volksgezondheidsregels explodeerde tot 112.838 feiten in de eerste helft van vorig jaar tegenover 810 in heel 2019. Daarvan zijn 58.219 vastgesteld in Vlaanderen.

Dat betekent dat in de eerste helft van het jaar over heel België alle andere belangrijke criminaliteitsfenomenen fors gedaald zijn. De cijfers zakten telkens fors vanaf maart, toen de lockdown begon. Er waren ongeveer 1.000 minder autodiefstallen, bijna 3.000 minder fietsdiefstallen en ruim 7.000 minder diefstallen uit of aan voertuigen. Ook carjackings en garagediefstallen kwamen minder voor. Ook het aantal diefstallen met wapens of met geweld daalde.

Er waren 6.600 minder woninginbraken en zowat 1.300 minder inbraken bij bedrijven of handelszaken. Ook waren er ruim 3.500 minder winkeldiefstallen en bijna 6.000 minder gevallen van zakkenrollen.

Geweld in koppels

De criminaliteit op het internet nam wel toe. In de eerste helft van vorig jaar waren er meer gevallen van phishing dan in heel 2019.

Sommige criminaliteitsfenomenen namen wel toe. Op het internet tierde de criminaliteit welig tijdens de coronacrisis. In de eerste helft van vorig jaar waren er meer gevallen van phishing (3.438) dan in heel 2019 (2.455) en heel 2018 (1.313). Cri­mi­ne­len doen zich daarbij via e‑mail­berichten voor als ver­te­gen­woor­di­gers van een door­gaans be­trouw­ba­re or­ga­ni­sa­tie om bankrekeningnummers te achterhalen. De politiediensten telden in de eerste helft van vorig jaar in totaal 35.571 online- en ICT-misdrijven, zoals bedrog op het internet en hacking. Ook het aantal online zedenfeiten nam toe.