Tijdelijk werklozen krijgen premie van 10 euro per dag

Wie kan er aanspraak op maken? De premie geldt voor alle werknemers in alle sectoren. De werknemers moeten wel sinds het begin van de coronapandemie tot eind november in totaal minstens 2 maanden of 52 werkdagen tijdelijk werkloos zijn geweest door corona.

Hoeveel bedraagt de premie? Het gaat om een eenmalige premie van 10 euro bruto per dag, met een minimum van 150 euro. Wie bijvoorbeeld 60 dagen tijdelijk werkloos was, krijgt 150 euro bruto, of 127,5 euro netto. Voor wie 200 dagen zonder werk zat door corona komt dat neer op 1.480 euro bruto of 1.258 euro netto.