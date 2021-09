Tijdelijke werkloosheid tot eind dit jaar

Het was een van de stevigste discussiepunten van de jongste weken in de Vivaldi-coalitie: moet bij het ingaan van het vierde kwartaal een punt gezet worden achter alle steunmaatregelen aan bedrijven en werknemers, nu de sanitaire beperkingen bijna allemaal weer opgeheven zijn en de economie weer aantrekt? Of moet het vangnet nog enkele maanden blijven, om bedrijven uit de evenementensector, de horeca en het transport, die nog altijd minder werk hebben dan voor corona, niet te laten crashen met de meet in zicht?