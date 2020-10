Tijdelijke werklozen kunnen aan de slag in ziekenhuizen

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) wil het mogelijk maken dat tijdelijke werklozen aan de slag gaan in sectoren die lijden onder de coronacrisis. Dat liet hij in het parlement weten.

De ministers van Werk bogen zich donderdagvoormiddag in een interministeriële conferentie over de vraag hoe mensen die door de coronacrisis tijdelijk werkloos zijn, kunnen worden ingezet in kritische sectoren, zoals de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Er is afgesproken om dat mogelijk te maken. Ook kunnen studenten en gepensioneerden in de zorg en het onderwijs worden ingezet.