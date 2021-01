Tijdens de Egyptische revolutie hadden demonstranten drie eisen. Wat is daarvan overgebleven?

Emma van der Zalm, Caïro

tien jaar geleden, op 25 januari 2011, stroomde het Tahrirplein in het centrum van Cairo vol met demonstranten. Het was het begin van de Egyptische revolutie. Honderdduizenden mensen bleven op het plein en in de straten rondom protesteren totdat president Hosni Moebarak ruim twee weken later zijn aftreden aankondigde. Een van de meest gehoorde slogans op het Tahrirplein was “Brood, Vrijheid en Sociale Rechtvaardigheid”; dit waren de eisen van de revolutie. Wat is daarvan terechtgekomen?

Dezelfde straten die in 2011 het strijdtoneel van de revolutie waren, staan nu dagelijks vol met veiligheidsdiensten. Politieagenten, soldaten met geweren, arrestatiebusjes, gepantserde wagens, oproerpolitie; allemaal zijn ze onderdeel van de publieke ruimte. Veiligheidsdiensten houden mensen staande die er ‘verdacht’ uitzien (vooral jonge Egyptische mannen) om hun telefoon en sociale media te controleren op kritische inhoud. Regelmatig rijden ze met loeiende sirenes rondjes om het plein om mensen aan hun aanwezigheid te herinneren. De boodschap: haal het niet in je hoofd kritiek te uiten op het regime van president Abdel Fattah El-Sisi.

Brood

Van alledrie de eisen die de revolutionairen hadden valt te zeggen dat Egypte op dit moment slechter af is. Met ‘brood’ riepen de demonstranten om betere economische omstandigheden. Sindsdien is het aantal mensen dat in armoede leeft substantieel gestegen. Naar schatting leeft een derde van de Egyptische bevolking nu onder de armoedegrens, dat zijn zo’n 30 tot 33 miljoen mensen. Tegelijkertijd zijn ook de lasten voor de armste mensen toegenomen. Energiesubsidies werden verlaagd, elektriciteitsrekeningen gingen omhoog, net als de prijzen voor transport en voedsel. Een van de maatregelen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) was dat de Egyptische pond werd losgekoppeld van de Amerikaanse dollar waardoor de koopkracht drastisch daalde. “Al deze dingen maakten het leven van de arbeidersklasse moeilijker en de financiële bijstand kon het niet bijhouden,” zegt Timothy Kaldas, non-resident fellow bij het Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP). “Bij zulke hervormingen zou de staat een deel van de besparingen moeten gebruiken om de meest kwetsbare mensen te beschermen om de impact te verzachten. Dat is niet genoeg gebeurd. Deze mensen vielen sneller in de armoede dan de hulp kwam,” zegt hij.

Na de val van Moebarak ging het regime op de schop. Een essentieel onderdeel van de strategie om het land te beheersen werd het beheersen van de economie. Onder Moebarak was een groot deel van de economie in handen van de elite. Met de komst van Sisi nam het leger deze rol over. Veel grote overheidscontracten voor ontwikkelingsprojecten, de bouw van infrastructuur en nieuwe steden zoals de nieuwe administratieve hoofdstad net buiten Caïro gingen naar het leger die het vervolgens uitbesteedt aan de private sector, legt Kaldas uit. Op die manier verdienen civiele bedrijven geld, maar zijn daarvoor wel afhankelijk van het leger. Sommige sectoren worden agressief overgenomen door bedrijven van het leger, zoals bij de cementindustrie. De cementindustrie was al verzadigd en toch besloot het leger met een miljard Amerikaanse dollars een cementfabriek te bouwen waardoor de concurrentie uit de markt werd geduwd.

Door de macht van het leger werden investeerders huiverig. Want hoe concurreer je met een instelling die op allerlei vlakken een voorsprong heeft doordat ze geen belasting en importkosten hoeft te betalen, niet onderhevig is aan dezelfde wettelijke beperkingen als de private sector, en makkelijker toegang tot land en krediet heeft?

Vrijheid en sociale rechtvaardigheid

Ook op het gebied van vrijheden en mensenrechten is de situatie in Egypte sterk achteruit gegaan sinds de revolutie. Egypte telt ruim zestigduizend politieke gevangenen. Een van hen vertelt via de telefoon dat de huidige situatie niet te vergelijken is met die onder Moebarak. Hij was actief tijdens de revolutie en heeft sindsdien meerdere malen in de gevangenis gezeten vanwege zijn politieke uitlatingen. Voor zijn eigen veiligheid moet hij anoniem blijven. Hij vertelt dat er voor de revolutie ruimte was - hoe klein ook - voor oppositie. “Maar nu is het onmogelijk om kritiek te uiten. Ik heb met eigen ogen gezien dat de gevangenissen vol zitten met journalisten, oppositie, en mensen die geen politieke achtergrond hebben maar bijvoorbeeld iets plaatsten of iemand volgden op sociale media.”

“Na mijn arrestaties werd ik gemarteld,” vertelt de activist. “Elektrocutie, fysieke afstraffingen, geblinddoekt worden voor langere tijd, vastgebonden worden bij de handen en voeten. Daarvoor zit ik nu nog in therapie. Het is ook moeilijk om een nieuwe baan te krijgen omdat ik vanwege mijn politieke achtergrond een dossier heb bij de nationale veiligheidsdienst. Dat komt na een sollicitatie altijd naar boven waardoor geen enkele werkgever mij wil aannemen. Ook mijn vrienden mijden mij, uit angst dat hen hetzelfde overkomt door met mij geassocieerd te worden.”

Als het aankomt op mensenrechten dan is de situatie in Egypte nooit erger geweest, meent Sherif Azer, mensenrechtenadvocaat bij de Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF). Hij specialiseert zich in doodstraffen. In 2020 vond er een recordaantal executies plaats in Egypte. 115 mensen werden ter dood gebracht. Dat is bijna het dubbele dan in 2007, het vorige recordjaar. “Maar de doodstraf is natuurlijk niet de enige overtreding, het is onderdeel van een groter pakket.”

Zo steeg het aantal gedwongen verdwijningen, martelingen, massaprocessen, en doodstraffen de afgelopen jaren, zegt hij. “Onder Moebarak waren er ook politieke gevangenen - hoewel niet zo veel als nu - maar die kregen wel een eerlijk proces. Wat nu vaak gebeurt is dat men langer dan wettelijk toegestaan wordt vastgehouden in voorarrest zodat er geen proces plaatsvindt, als vorm van straf. En dan hebben we het nog niet over vrijheden, sociale- en economische rechten, rechten voor minderheden, en het hardhandig optreden tegen maatschappelijke organisaties.”

Twee jaar geleden verdween een collega van Azer, Ibrahim Ezz Eldin, nadat hij bij een televisieshow kritiek had geuit op het beleid van de overheid om mensen te dwingen te verhuizen om plaats te maken voor nieuwbouwprojecten en de bouw van de nieuwe administratieve hoofdstad. Hij vond het geldverspilling. Zes maanden lang wist niemand waar hij was. “We dachten dat hij de nieuwe Giulio Regeni was,” zegt Azer. “Dat zijn lichaam op een gegeven moment ergens aan de kant van de weg gevonden zou worden.” De Italiaanse student Giulio Regeni raakte in januari 2016 vermist. Negen dagen later werd zijn lichaam gevonden. Hij was doodgemarteld door de Egyptische veiligheidsdiensten. De Egyptische autoriteiten probeerden volgens de Italiaanse aanklager het onderzoek naar de moord bewust te misleiden. Ezz Eldin verscheen uiteindelijk voor de Egyptische officier van justitie. Hij zit nog steeds gevangen.