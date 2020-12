Toegangswegen naar Hoge Venen gaan dicht

De Hoge Venen zijn de voorbije dagen onder de voet gelopen door Belgen die op zoek gingen naar wat sneeuw en ontspanning in een door coronaregels beknotte kerstvakantie. Voor de Luikse gouverneur Hervé Jamar is het welletjes geweest.

Wandelen in de Hoge Venen zal nog kunnen, maar er geraken met de wagen wordt een pak lastiger. Verkeer op de belangrijkste toegangswegen - de N7, N68 en de N678 - wordt verboden, meldt RTL. Enkel bussen van de TEC, de nooddiensten en automobilisten die overmacht kunnen aantonen mogen nog door. Ook wie ter plaatse een stulpje heeft, mag door.

De beperkingen gaan in op nieuwjaarsdag en geldt tot maandagochtend 3 januari, volgens RTL telkens van 8 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds. De politie zal ter plaatse extra manschappen inzetten voor controles en handhaving.

Doel is de toevloed aan dagjestoeristen een halt toe te roepen en zo het risico op bijkomende coronabesmettingen in te dijken. Verschillende oproepen om thuis te blijven, brachten de jongste dagen weinig zoden aan de dijk. Ook vanuit Vlaanderen trokken binnenlandse toeristen in groten getale naar het oosten van het land. De politie moest meerdere keren tussenkomen, ook omdat de wegen volledig dichtliepen. Ook het Crisiscentrum riep vanmorgen nog op om niet ter plaatse te gaan.