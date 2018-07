Toelatingsexamen arts makkelijker, selectie strenger

Meer dan vijfduizend kandidaat-studenten geneeskunde hebben dinsdag het toelatingsexamen arts afgelegd in drie hallen in Brussels Expo.

Enkel de 1.102 studenten met de beste score zullen uiteindelijk aan de opleiding mogen beginnen en dat is nieuw . Vroeger mochten alle geslaagden de studie arts aan een Vlaamse universiteit opstarten.

Niet alle kandidaat-studenten zijn tevreden met dat systeem: 'Je moet waarschijnlijk heel goede punten halen om bij de hoogst gerangschikten te zitten en dat vind ik niet eerlijk. Het is niet omdat je door het toelatingsexamen geraakt, dat je een goede dokter gaat worden', stelt kandidaat-student Ghizlaine Bchiri.

Moeilijkheidsgraad gedaald

Om niet te veel studenten en uiteindelijk te veel artsen te hebben, moest het examen de voorbije jaren moeilijker worden. Met het nieuwe systeem, is dat niet meer nodig. 'De moeilijkheidsgraad is gedaald op twee manieren', legt Jan Eggermont, voorzitter van de examencommissie uit. 'De vragen in het wetenschapsgedeelte zijn makkelijker. Daarnaast zijn er ook minder vragen waardoor de tijdsdruk minder speelt.'