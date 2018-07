'Toestand in gevangenissen is erbarmelijk'

De gevangenisacties schaden de rechten van de gedetineerden, klagen advocaten in een brief. De vakbonden willen het overleg met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) uitstellen.

De cipiers in de Belgische gevangenissen voeren al twee weken alternerend actie uit onvrede met de plannen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om een minimale dienstverlening in te voeren. De Orde van Vlaamse Balies eist een snelle oplossing voor de 'onhoudbare situatie in de gevangenissen'. De situatie in deze hete zomerdagen is 'erbarmelijk'.

De voorbije dagen kwamen bij de belangenvereniging van de advocaten steeds meer klachten van advocaten binnen. 'Er worden amper bezoekmomenten georganiseerd en de gedetineerden ontvangen geen post', zegt bestuurder Christian Vandenbogaerde.

'Ook worden heel wat dringende verplaatsingen noodgedwongen afgezegd of nodeloos complex gemaakt. Gedetineerden raken vaak niet (op tijd) op de rechtbank. Dat doet afbreuk aan de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces.'

Actieplan

De vakbondsafgevaardigden van het ACV en de ACOD bezorgden woensdag een voorstel aan Geens. 'Het is simpel', zegt Gino Hoppe van de ACOD. 'We willen een actieplan waarin zowel het recht op staken als de rechten van de gedetineerden gerespecteerd worden.'

We willen een actieplan waarin zowel het recht op staken als de rechten van de gedetineerden gerespecteerd worden. Gino Hoppe ACO

De bonden stelden een actieplan op waarbij de rechten van de gedetineerden 'op bepaalde tijdstippen' gewaarborgd worden bij een staking. Een deel van het personeel blijft aan het werk. Volgens Hoppe is het voorstel te vergelijken met de huidige alternerende staking. Daarbij wordt afwisselend gestaakt in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

De bonden vragen het overleg uit te stellen tot 20 augustus, zodat Geens het voorstel kan bestuderen. Als hij instemt met de timing schorten ze de gevangenisacties op.

Internationale normen

Geens wil het overleg alle kansen geven, zegt hij. Maar hij wijst op de internationale normen. Die leggen regels op over onder meer dagelijkse kwalitatieve maaltijden en medische zorgen, één uur wandeling in open lucht, contact via briefwisseling, het bezoek van advocaat. Er zijn ook minimumeisen voor hygiëne.

Volgens het kabinet-Geens zal het geplande overleg donderdag gewoon plaatsvinden.