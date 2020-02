Toezichthouder luidt alarmbel over uitwisseling info bij politie

De informatie-uitwisseling tussen de politiediensten is versnipperd en moet anders, zegt de toezichthouder. 'Sommige politiediensten vrezen dat ze zelfs geen info meer mogen uitwisselen door de nieuwe GDPR-privacyregels.'

Na de grote politiehervorming is er nood aan een 'nieuwe mijlpaal' in het politielandschap, om eindelijk de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten in orde te krijgen. De Algemene Inspectie van de federale en lokale politie windt er geen doekjes om in een 'visiedocument' van 32 pagina's. 'Intussen 28 jaar na de wet op het politieambt is er nog altijd geen enkele wettekst die op een globale en uniforme wijze de samenwerking en de informatie-uitwisseling regelt tussen ALLE actoren die een rechtstreekse of minder rechtstreekse rol spelen in het veiligheidsgebeuren, zoals het in elke moderne maatschappij anno 2020 zou moeten voorkomen.'

Hoe de politiediensten vandaag samenwerken en info uitwisselen, blijkt uit een onderzoek door vier politiecommissarissen, schrijft de toezichthouder. Ze onderzochten acht samenwerkingsverbanden waarin verschillende politiediensten samenwerkten rond één criminaliteitsfenomeen, gaande van het Antwerpse Kali-team in de strijd tegen de drugskartels tot het maritieme informatiekruispunt, de zogenaamde 101-centrale voor de Noordzee.

Draaiboeken

De rode draad is dat die samenwerkingsverbanden vaak bottom-up worden opgericht, om het hoofd te bieden aan een veiligheidsprobleem dat is opgedoken. De meeste structuren bestaan daardoor niet op nationaal of zelfs gewestelijk niveau. Er is ook nooit sprake van een structurele financiering. Soms is er geen coördinator aangesteld. En meestal is er zelfs geen wettelijke basis voor die samenwerkingen. Alles is geregeld in draaiboeken of samenwerkingsprotocollen.

Er is nood aan een 'degelijk gemeenschappelijk informaticasysteem' om binnen alle samenwerkingsverbanden info uit te wisselen.

Wat betekent dat in de praktijk? 'De regels verschillen van partner tot partner, zijn sterk versnipperd en worden daardoor als ondoorzichtig ervaren', staat er te lezen. 'Het is vaak niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens en wie dus moet instaan voor de gegevensbescherming.'

En waar het echt schort is op het vlak van de informatie-uitwisseling. 'Fundamenteel problematisch is dat de wetgeving over informatie-uitwisseling erg versnipperd is en dat de bepalingen over wie welke info aan wie mag bezorgen, geregeld wordt per overheidsdienst afzonderlijk. Sinds de GDPR-privacyregels van kracht werden, zijn sommige diensten zelfs de mening toegedaan dat informatie-uitwisseling niet meer mogelijk is', luidt het. Dat bemoeilijkt natuurlijk de samenwerking tussen de diensten, zowel strategisch als operationeel.

Wie controleert?

Naast één overkoepelende wet, is er ook nood aan een 'degelijk gemeenschappelijk informaticasysteem' om binnen alle samenwerkingsverbanden info uit te wisselen. Zo'n systeem bestaat wel al voor de noodplanning in ons land, als er zich rampen voordoen. Eén informaticaplatform kan beter garanderen dat de regels worden nageleefd, op het vlak van privacy, de vertrouwelijkheid van de gegevens en het beroepsgeheim. 'Vandaag is het zeer de vraag wie controle kan houden op het uitwisselen van informatie, gelet op het grote aantal samenwerkingsvormen en hun diverse werkwijzen qua infobeheer.'