Tommelein: 'N-VA zet Vlaamse regering onder druk'

Bart Tommelein, kandidaat-voorzitter Open VLD over de démarche van N-VA: 'Dit is een regeringspartij en een coalitiepartner onwaardig.'

Volgens Bart Tommelein (Open VLD) zet de N-VA de Vlaamse regering onder druk met een 'georkestreerde beschadigingsoperatie tegen zijn partij'. Maar Jan Jambon (N-VA) noemt de sfeer uitstekend.

De nationale woordvoerder van Open VLD, Thomas Vanwing, trad woensdag uitzonderlijk uit de schaduw. In een opiniestuk op de website van Knack legde hij uit waarom Open VLD met een gelijkaardig filmpje had gereageerd op een montage van de N-VA, waarin dinsdag aangetoond werd dat voorzitter Gwendolyn Rutten vroeger voor confederalisme pleitte in plaats van herfederalisering.

Volgens Vanwing was de reactie bedoeld om alle democratische partijen aan het nadenken te zetten. 'Willen we echt zo doorgaan de komende jaren? Dan voeden we alleen de antipolitiek en maken we de extremen groter.'

Vooral de persoonlijke aanvallen op Rutten zitten de liberalen hoog. Vanwing beschrijft die als een bekende tactiek, die de N-VA eerder toepaste op de socialisten en op CD&V-boegbeeld Kris Peeters. 'Men hoopt dat de slachtoffers geïntimideerd raken en zouden terugdeinzen.'

Tussen de N-VA en Open VLD zit het al langer scheef. In oktober leek alles nog koek en ei toen ze beslisten om opnieuw samen de Vlaamse regering te vormen. Maar sinds de liberalen daarna federaal met de PS en de groenen gingen spreken en weerlegden dat Bart De Wever (N-VA) had voorgesteld om een Vlaams front te vormen, is de sfeer uiterst vijandig geworden. Na herhaalde incidenten leek dat ook gevolgen te hebben voor de Vlaamse regering, maar de jongste weken kon minister-president Jambon (N-VA) toch een paar keer de indruk wekken dat zijn ploeg uit de startblokken gekomen is.

Volgens Bart Tommelein, kandidaat-voorzitter bij de liberalen, zetten de acties van de N-VA dat weer onder druk. 'Het is duidelijk dat hier een georkestreerde actie aan de gang is om Open VLD zo veel mogelijk te beschadigen. Dit is een regeringspartij en een coalitiepartner onwaardig. Ik denk dat dit opnieuw besproken moet worden', zei hij op Radio 1.

Daadkracht

Dat is uiteraard een vervelende boodschap voor Jambon. Hij haastte zich woensdag dan ook om te melden dat 'de sfeer en de daadkracht in de Vlaamse regering uitstekend zijn'.

Opvallend is de rol die CD&V speelt. Terwijl de partij tot aan de verkiezingen zelf constant in een conflict verwikkeld was met de N-VA, roept CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten Open VLD en de N-VA op tot meer respect voor elkaar.