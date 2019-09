Tommelein wil voorzitter van Open Vld worden

De voorzittersverkiezingen van Open Vld worden in principe in maart gehouden. Tenzij Gwendolyn Rutten, de huidige voorzitter van de liberalen, ondertussen Vlaams minister - mogelijk van Onderwijs - wordt.

CD&V

Naast Mahdi, liet ook Hendrik Bogaert al verstaan niet uit te sluiten om zich in de voorzittsersrace te houden. Veel zal evenwel afhangen of een kopstuk zal deelnemen. Velen kijken in de richting van Hilde Crevits, maar zij zou liefst minister blijven. Een andere mogelijkheid is dat federaal minister Koen Geens een gooi doet naar het voorzitterschap.