Top regering en Engie-Electrabel strijken plooien glad

De top van de regering-De Croo en Engie-Electrabel hebben de plooien gladgestreken, na een week waarin een communicatie over de sluiting van de jongste kerncentrales tot een politiek stormpje leidde. Dat vernam De Tijd.

Een mededeling aan het personeel van de kerncentrales, wekte dinsdag de indruk dat Engie-Electrabel de regering-De Croo met de rug tegen de muur zette in het dossier van de nucleaire uitstap. 'We kunnen geen tientallen miljoenen euro investeren zonder rendementszekerheid en bereiden ons dus voor op een definitieve stopzetting’, deelde Chief Nuclear Officer Thierry Saegeman mee. In een verduidelijking op Twitter klonk het verder nog dat een verlenging van Doel 4 en Tihange 3 alleen mogelijk is als er uiterlijk eind dit jaar een beslissing genomen wordt. De communicatie leidde tot heel wat ophef -van de Wetstraat tot de cenakels van Engie zelf.

De beslissing van Engie-Electrabel leek de beweegruimte van de regering in dit uiterst gevoelige dossier immers flink te beperken. In het regeerakkoord staat namelijk dat de finale knoop over de kernuitstap pas eind 2021 wordt doorgehakt. Als tegen dan blijkt dat er onvoldoende garanties zijn om in een betaalbare bevoorrading te voorzien, kunnen de twee jongste van zeven kerncentrales langer openblijven, zegt het akkoord. Maar volgens Engie-Electrabel zou dat er toe leiden dat de twee reactoren in kwestie pas ten vroegste eind 2026 weer operationeel zouden zijn -een hiaat van zowat een jaar, dus.

Wisselmeerderheid

Uiteindelijk nuanceerde Engie-Electrabel de uitgelekte communicatie al vrij snel door toe te voegen dat ‘Electrabel als verantwoordelijke uitbater de plicht heeft om te werken aan beide mogelijkheden: sluiting en verlenging’. Minister van Energie Tinne Vanderstraeten (Groen) reageerde daarop opgetogen dat Engie zich inschrijft in de Belgische klimaatomslag.

Maar het zorgde natuurlijk wel voor extra druk op de regering, waar liberalen, christendemocraten en socialisten heel wat minder oplopen met een volledige kernuitstap dan de groenen. Afgelopen weekend probeerde N-VA-voorzitter Bart De Wever nog eens te duwen waar het zeer doet door een wisselmeerderheid aan te bieden voor het langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3. Vanzelfsprekend ging geen enkele Vivaldi-partij daar op in. ‘Wie is Bart De Wever in deze’, reageerde sp.a-vicepremier Frank Vandenbroucke zondag zelfs erg schamper in De Zevende Dag. Maar het verhoogde wel de druk op met name Open VLD, de partij van de premier.

Europese Commissie

Maar intussen hebben ook de top van de regering en Engie-Electrabel de zaak uitgeklaard, vernam De Tijd. Engie-Electrabel houdt alle mogelijkheden open en wil een grote rol blijven spelen in de Belgisch energiebevoorrading. De twee partijen houden elkaar op de hoogte van hun mededelingen over het dossier.