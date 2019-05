Topcrimineel mag deal sluiten met parket

Wie is Alex Khann?

Alex Khann is in mei 1973 geboren in het noorden van Frankrijk als Cyril Astruc. De naam Alex Khann gaf hij zichzelf pas in 2003 toen hij verhuisde naar Israël. Hij begon zijn carrière als verzekeringsagent. Maar in 2002 begon hij met btw-carrousels. Khann houdt van het jetsetleven. Hij runde ook een discotheek in Israël en woonde in 2005 even in de oude villa van Charlie Chaplin in Los Angeles. Zijn grootste slag sloeg hij, ook in ons land, in 2008 en 2009 met btw-carrousels met CO2-rechten. In 2012 belandde hij in Israël even in de cel na een botsing met zijn blauwe Ferrari. In januari 2014 keerde hij terug naar Frankrijk. Toen bleef hij 15 maanden aangehouden. In mei 2016 gaf Khann nog een flamboyant interview aan het magazine Vanity Fair. Daarin staat te lezen dat hij als ‘prins van de CO2’ minstens een half miljard euro verdiende en pocht hij met zijn luxeleven. Khann ontvluchtte uiteindelijk zijn veroordeling in Frankrijk.