Topkandidaat BBI passeert Selor-examen niet

Frank Philipsen zou normaal al dik een jaar geleden met pensioen zijn gegaan als administrateur-generaal van de BBI. Al 15 jaar leidt de gewezen kabinetschef van gewezen staatssecretaris van Financiën Hervé Jamar (MR) de dienst die tegen de grote fraude strijdt bij de federale overheidsdienst Financiën. Maar zoals voor zoveel uitvoerende mandaten en bestuursposten moest de vorige federale regering hem vragen of hij nog even voort wou werken. Voor een regering in lopende zaken is het niet geoorloofd nieuwe overheidsmanagers te benoemen. Tot april 2021 blijft Philipsen nu nog aan boord.