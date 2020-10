Topmagistraat tijdelijk geschorst na expliciete berichtjes

Sabbe werd eind juni al op non-actief gezet nadat een onderzoek tegen hem begonnen was. Een vrouw die een tijd als chauffeur voor de magistraat had gewerkt, beschuldigde hem van 'ongewenst en ongepast' gedrag. Bij de behandeling van de zaak voor de tuchtrechtbank stelde Sabbe dat er niets tegen de wil van de vrouw was gebeurd. Hij verwees naar chatconversaties tussen hen om dat te staven.

Niet het eindpunt

De schorsing is nog niet het eindpunt voor Sabbe. Ook het parket-generaal in Gent voert een onderzoek naar aanranding van de eerbaarheid en ongewenste seksuele intimiteiten op het werk. Het is nog niet beslist of Sabbe daarvoor voor de rechter moet verschijnen.