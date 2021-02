Topman BBI vraagt afschaffing Belgisch bankgeheim

‘Als fraudebestrijders moeten wij op Belgisch niveau over alle relevante informatie beschikken. We moeten vlugger kunnen optreden zonder eerst zoals nu een zware procedure te moeten doorlopen: eerst een vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige, dan afwachten om vast te stellen dat die niet wil meewerken, en dan pas mogen we naar de bank gaan. We moeten korter op de bal kunnen spelen.’