Topman De Voorzorg Limburg aangehouden in corruptiezaak

Het Limburgse gerecht onderzoekt of de 54-jarige Tony Coonen, voorzitter van De Voorzorg Limburg, zich heeft bezondigd aan corruptie en witwassen. Er zijn aanwijzingen dat Coonen, die ook actief is bij de sp.a en lijstduwer was voor de Kamer in 2019, bepaalde gunsten ontving voor panden die De Voorzorg Limburg verkocht aan een Hasseltse projectontwikkelaar.