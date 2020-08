Topman luchtvaartpolitie moet ook stap opzijzetten

Zijn tijdelijke overplaatsing is een gevolg van de feiten die zich begin 2018 afspeelden, en geldt zolang het onderzoek naar de ware toedracht loopt. ‘Dit zegt niets over de schuld of onschuld van betrokkene", meldt de woordvoerster van de federale politie. ‘Het gaat om een voorlopige maatregel, in het belang van de dienst.’

In bedwang

De Slovaak Jozef Chovanec (38) werd in februari 2018 na een politie-interventie op de luchthaven in een cel gestopt. Daar bonkte hij verschillende malen met zijn hoofd tegen de tralies van de politiecel. Maar het liep pas helemaal fout toen de politie intervenieerde en hem met vijf man in bedwang probeerde te houden. Een agente maakte daarbij een Hitlergroet, een andere een dansje. Chovanec stierf enkele dagen nadien in het ziekenhuis. De beelden lekten pas eerder deze week uit in de DPG-kranten.