Topvrouw privacywaakhond neemt misnoegd ontslag

De privacycommissie in ons land geeft advies over privacy-issues, ook over de coronapas, het Covid Safe Ticket (CST).

Alexandra Jaspar, codirectrice bij de privacycommissie, neemt ontslag uit ongenoegen met het 'gebrek aan onafhankelijkheid'. Haar exit zet de schijnwerpers op de etterende problemen bij de privacywaakhond in ons land.

'Ik heb alles gedaan om de belangenvermenging en het gebrek aan integriteit tegen te gaan, maar iedereen laat begaan. Ik wil hier niet medeplichtig aan zijn', zegt Alexandra Jaspar, een van de vijf directeurs bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), over haar ontslag.

Schermvullende weergave Alexandra Jaspar.

De GBA, de privacycommissie van ons land, ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens en won tijdens de coronapandemie aan belang. Het virus dwong de regering tot vergaande maatregelen die vaak aan privacy-issues raken, zoals contacttracing of de coronapas.

Jaspars dienst - het Kenniscentrum - screent wetsvoorstellen op privacykwesties en waakt erover dat de persoonsgegevens van de burger beschermt zijn. Maar volgens Jaspar kan haar dienst niet functioneren omdat sommige leden dubbele petjes hebben.

Ook voorzitter en directeur David Stevens doet er volgens Jaspar 'alles aan om de privacy van de burger niet te verdedigen'. 'Hij verdedigt eerder de belangen van bepaalde instanties, organisaties en krachtige mensen', zegt ze.

Klacht

De essentie Een van de vijf directeurs bij de privacycommissie, Alexandra Jaspar, neemt ontslag vanwege 'het gebrek aan onafhankelijkheid' bij de organisatie.

Ook de Europese Commissie ontving een klacht over het gebrek aan onafhankelijkheid. Ze geven ons land twee maanden om orde op zaken te stellen, zo niet komt de zaak voor het Europees Hof van Justitie.

De pijlen gaan vooral richting topambtenaar Frank Robben. Hij zou een 'dubbel petje' dragen.

De pijlen gaan richting topambtenaar Frank Robben en Bart Perneel. Beiden maken deel uit van de dienst waar Jaspar directrice van is. Vooral over Robben is er ongenoegen. Hij is betrokken bij verschillende dataprojecten van de overheid. Zowel als administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als van het eHealth-platform. Robben is ook de Vlaamse topambtenaar achter het Covid Safe Ticket, de coronapas. Het gevaar bestaat dus dat hij advies moet geven over een eigen project.

Het federaal parlement, waaronder de GBA ressorteert, moet nu een oplossing vinden voor de Europese klacht en de deadline van midden januari. Dat wil ze doen met een 'schoon schip'-wetsvoorstel die alle leden van het kenniscentrum ontslaat en vervangt door drie magistraten en drie professoren die geen andere bezoldigingen hebben. Die zes zouden bijgestaan worden door enkele experten. Maar het wetsvoorstel loopt vertraging op waardoor de deadline van de Europese Commissie niet gehaald zal worden.

Midden november oordeelde de Commissie dat 'sommige leden niet vrij zijn van invloed van buitenaf'

Jaspar gelooft sowieso niet in die piste. 'Dit is louter een manier om de Europese klacht het hoofd te bieden. Eenmaal dat probleem van de baan is, maken de personen met een dubbel mandaat gewoon weer hun entree langs de achterdeur, als expert.'

'Represailles'

Tussen de vijf directeurs aan de top van de privacywaakhond woedt al langer een burgeroorlog. Om de hele toestand enigszins te ontmijnen, kwam de Kamercommissie Justitie tussen. Zij stuurde hen eind november allemaal een brief met mogelijke 'onregelmatigheden' aan hun adres. Als die aantijgingen na onderzoek van de Kamercommissie gegrond blijken, kan dat tot het einde van het mandaat leiden van de directeurs.