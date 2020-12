'Tot 15 procent fraude met coronasteun'

De voorbije maanden zijn al miljarden aan coronasteun uitgekeerd. 10 tot 15 procent van het geld kwam echter terecht in het misdaadmilieu, bij fraudeurs of bedrijven die op het punt stonden sowieso failliet te gaan, berekende de dataverzamelaar Graydon.

Alles samen is volgens Graydon al zowat 13 miljard euro uitgegeven, in de vorm van hinderpremies, compensatiepremies, tijdelijke werkloosheid, overbruggingskrediet, enzovoort. Voor volgend jaar staan nog miljarden steun gepland.

Het meeste geld komt goed terecht. Zonder de overheidssteun zouden tienduizenden bedrijven failliet gaan en nog eens vele tienduizenden werknemers hun job verliezen. Maar voor een deel wordt ook misbruik gemaakt van het geld. Zeker in de eerste fase, tijdens de lockdown in de lente, was dat het geval.

Afhankelijk van hoe je die term 'misbruik' definieert, loopt het bedrag volgens Graydon op tot 10 à 15 procent van de totale steun. Het gaat dus om vele honderden miljoenen euro's. 'En de overheid heeft nog niet alle middelen om dat allemaal te controleren', zegt Eric Van den Broele aan de VRT.

'Het hangt af van de definitie van misbruik. Als het gaat over crimineel gedrag, fraude en spookbedrijven, spreken we over 5 à 10 procent. Tel je er de zombiebedrijven en andere firma's die op de rand van het failliet stonden bij de start van de crisis bij, dan kom je al snel aan 15 procent', zegt Van den Broele.

Het probleem is dat de overheid onvoldoende kan controleren en dus onvoldoende in staat is om onterechte steun terug te vorderen. Van de aanvragen voor Vlaamse steun controleert het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) bijvoorbeeld ongeveer 3,2 procent. De Vlaamse overheid ontdekte in 2 procent van de gevallen misbruik. De bevoegde minister, Hilde Crevits, wil een tiental extra controleurs inschakelen.

Er zijn niet voldoende controleurs en technisch zijn hun platformen niet klaar. Voor zoiets moet je veel aan datamining doen. Eric Van den Broele Senior Manager Research & Development Graydon

Op federaal niveau controleerde de RVA 5 procent van de aanvragen voor tijdelijke werkloosheid, in 1,5 procent van de gevallen werd een inbreuk vastgesteld.