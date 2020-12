Tot 32 miljoen euro boete voor illegale sigaretten

Twaalf betrokkenen riskeren tot vijf jaar cel en tot 32 miljoen euro boete voor hun rol in een illegale sigarettenfabriek in Koksijde.

Elf Wit-Russen en een Litouwer moeten zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor hun rol in een illegale sigarettenfabriek in Koksijde. In een opslagplaats in Veurne werden bijna 4 miljoen namaaksigaretten gevonden.

De gloednieuwe productielijn werd op 3 december opgerold in een loods in Wulpen, een deelgemeente van Koksijde. De illegale sigarettenfabriek beschikte over een verpakkingsmachine, een versnijdingslijn en een afzuigsysteem. Ter plaatse werden ruim 16.000 kilogram versneden tabak en 50.000 namaaksigaretten van het merk Mayfair ontdekt. In een opslagplaats in Bulskamp, een deelgemeente van Veurne, werden 3.916.000 namaaksigaretten van het merk Richmond in beslag genomen.