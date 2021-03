Tot 5 jaar cel voor miljoenenfraude met Europese subsidies

De Brusselse rechtbank heeft straffen tot vijf jaar gevangenis opgelegd voor een miljoenenfraude met landbouwprogramma’s die subsidies van de Europese Unie ontvingen. Ook twee Europese ambtenaren die daarbij hielpen, zijn veroordeeld.

Bij een huiszoeking in januari 2016 vonden Brusselse politiespeurders in een nachtkastje een enveloppe met foto’s waarop de hoofdverdachten in hun onderzoek tafelden met een Europese ambtenaar op een Brussels terras. In de enveloppe vonden de speurders ook een fotokopie van bankbiljetten en een tabel met geldbedragen die waren betaald en die verwezen naar landbouwprogramma’s die de Europese Unie had gesubsidieerd.

Op de iPad van de EU-ambtenaar vonden de speurders later bewijzen dat hij ook op andere momenten met de verdachten afgesproken had, telkens op dezelfde plaats. Zijn computertablet verraadde ook dat ‘Open The Seal of Taste’, een promotiecampagne voor traditionele Bulgaarse producten zoals geroosterde, gepelde paprika en chutney, een van de landbouwprogramma’s was waarvoor hij smeergeld had aangenomen. De ambtenaar probeerde er zich tegenover de speurders nog uit te praten met een smoes dat hij het geld had aangenomen voor een priester, maar dat doorprikte het gerecht.

13 miljoen IMPACT op EU-budget De Europese antifraudedienst Olaf berekende dat de maximale financiële impact van de frauduleuze constructies op het EU-budget ruim 13,028 miljoen euro bedraagt. Daarvan was al 5,748 miljoen uitbetaald.

De ambtenaar bleek weliswaar maar 10.200 euro cash te hebben gekregen voor zijn invloed en advies om Europese subsidies in de wacht te slepen. Terwijl de verdachten die hij hielp bijna 5 miljoen euro aan subsidies op zak konden steken door te frauderen met subsidies voor ‘Open The Seal of Taste’ en andere landbouwcampagnes die de EU subsidieerde.

Het Brusselse bedrijf van de verdachten heette Agropromotion. Het is in september vorig jaar failliet verklaard. Het bedrijf was in 2007 opgericht door een nu 61-jarige vrouw uit Cyprus die samen met haar man al sinds 2008 fraudeerde met subsidies van de EU.

In maart 2013 begon de handel en wandel van de verdachten argwaan te wekken. Toen kreeg het Brusselse parket een dossier doorgespeeld van de antiwitwascel. Dat ging over verdachte transacties die dateerden van 2011 tot 2013 en die opliepen tot meer dan 1,7 miljoen euro. Het geld was hier onder andere gepasseerd via rekeningen bij ING, Record Bank, BNP Paribas Fortis en AXA Bank. Het ging om grote geldsommen die de verdachten via hun vennootschappen en rekeningen in België, Cyprus, Bulgarije, Polen, Oekraïne en Estland hadden doorgestuurd naar hun persoonlijke bankrekeningen. Het geld bleek te komen van Bulgaarse en Cypriotische landbouworganisaties die Europese subsidies hadden gekregen om hun landbouwproducten te promoten in andere landen.

Maar de landbouworganisaties bleken niet over voldoende middelen te beschikken om voor zulke campagnes de verplichte verdeelsleutel te respecteren van 50 procent EU-subsidies, 30 procent nationale subsidies en 20 procent eigen middelen. De organisaties bleken van de verdachten een lening te krijgen om de 20 procent eigen inbreng te halen en zo de subsidies in de wacht te slepen. De verdachten konden dan, via opgeklopte en valse facturen aan de landbouworganisaties, de miljoenen euro’s aan subsidies laten doorstromen naar hun eigen bedrijven en rekeningen. Ook toen de hoofdverdachte in 2014 al voor fraude in Griekenland in de cel belandde, bleef zijn vrouw via het Brusselse Agropromotion voorts Europese subsidieprojecten opzetten.

Seychellen

Pas in mei 2015 schreef de Europese antifraudedienst Olaf een rapport over de onregelmatigheden die de verdachten pleegden met acht door de EU gesubsidieerde programma’s. Ze hadden aanbestedingen gemanipuleerd, prijzen voor goederen en diensten opgeblazen en ze veinsden onkosten.

Olaf berekende dat de maximale financiële impact van hun constructies op het Europese budget ruim 13,028 miljoen euro bedraagt. Daarvan was al 5,748 miljoen uitbetaald. De andere subsidies konden nog worden geblokkeerd. Maar in dat bedrag is de schade voor de Bulgaarse en Cypriotische staatskassen nog niet meegerekend.

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg bestempelt de feiten als ‘buitengewoon ernstig en afkeurenswaardig’.

De verdachten konden de miljoenen euro’s die ze binnenhaalden, witwassen via onder andere een schermvennootschap op de Seychellen die officieel aandeelhouder was van een Bulgaarse vennootschap waar geld naartoe was gestroomd. Via dat rookgordijn konden de verdachten in het Brusselse een kantoorgebouw en een appartement kopen.

Bij de witwasoperaties van de verdachten was nog een tweede Europese ambtenaar betrokken. Het Brusselse parket vervolgde hem samen met de andere omgekochte ambtenaar, de hoofdverdachten, Agropromotion en nog twee andere vennootschappen.