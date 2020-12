Tot 500 coronatests per uur op Brussels Airport

Vanaf vrijdag kunnen in het testcentrum van Brussels Airport per dag tot 8.000 vliegtuigpassagiers getest worden die terugkeren uit een rode zone. In principe moet dat volstaan om alle geplande terugkeerders dit weekend te testen.

Sinds donderdag gelden strengere maatregelen voor vakantiegangers die minstens 48 uur in een rode zone hebben verbleven. Ze moeten zich verplicht laten testen op de dag van hun terugkeer. Vervolgens moeten ze in quarantaine. Na zeven dagen volgt een tweede coronatest. De overheid wil vermijden dat inreizende vakantiegangers het coronavirus opnieuw zouden binnenbrengen.

Eurofins, dat al sinds september actief is op Brussels Airport met een Covid-19- testlabo, trekt zijn testcapaciteit op om dat bolgewerkt te krijgen. Van 2.000 PCR-testen per dag schaalt het bedrijf op naar 8.000 testen per dag.

8.000 passagiers Op zondag 3 januari verwacht Brussels Airport 8.000 aankomende reizigers

'Vanaf morgen 1 januari zal het door de inzet van extra medisch personeel in het testcentrum al mogelijk zijn 300 tests per uur af te nemen', verduidelijkt luchthavenuitbater Brussels Airport. Een tweede testlocatie zal dat vanaf zaterdag verder optrekken tot 500 tests per uur. In de loop van volgende week moet een drive-intestfaciliteit dat nog verder opvoeren.

Donderdag en vrijdag worden er telkens 4.000 terugkerende passagiers verwacht. Op zaterdag 2 januari zijn dat er 7.000, op zondag 3 januari 8.000.

Vooraf online registreren

Op de bijkomende testlocatie zullen dezelfde openingsuren gelden als in het huidige testcentrum. Passagiers kunnen zich er laten testen tussen 03.30 uur 's ochtends en middernacht. Passagiers uit een rode zone die aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds zullen zich gratis kunnen laten testen, terugkerende passagiers zonder Belgische ziekteverzekering betalen het RIZIV-tarief (46,81 euro).

De aankomende passagiers zullen hun testresultaat binnen de 48 tot 72 uur ontvangen. Voor vertrekkende passagiers die zich laten testen, verandert de procedure niet.