Totaalverbod op tabaksreclame vanaf 2021

Ook roken in de wagen in het bijzijn van kinderen jonger dan 18 jaar wordt verboden.

Overgangstermijn

Voor 2020 geldt een overgangsperiode, zodat administratieve diensten zich optimaal kunnen voorbereiden. Ook verkooppunten krijgen zo de tijd om zich aan te passen. Perstablo, de vereniging voor pers-, tabak- en lottoverkopers, betwijfelt de haalbaarheid van de termijn. 'Er zijn zowat 3.500 winkelpunten die omgebouwd moeten worden. Hun lichtreclames moeten in tien maanden vervangen worden, maar een termijn van minstens 15 maanden is werkbaarder', zegt voorzitter Yannick Gyssens.

De Stichting tegen Kanker onderstreept het belang van het totaalverbod, maar benadrukt dat de strijd tegen tabak nog niet is gestreden. Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten, denkt dat dagbladhandelaars de dupe zullen zijn. Ook betwijfelt de federatie dat het verbod de volksgezondheid ten goede komt, omdat de roker niet meer geïnformeerd wordt over minder schadelijke producten. VapeBel, de federatie van distributeurs en verkopers van vapeproducten, betreurt dat het wetsvoorstel geen onderscheid tussen klassieke en elektronische sigaretten maakt.

Rookverbod in de wagen

Ook roken in de auto in het bijzijn van een minderjarige wordt verboden. Omdat het sinds kort verboden is tabak te verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar vonden de commissieleden het logisch passief roken in de wagen voor minderjarigen onmogelijk te maken. Overtreders riskeren celstraffen van acht dagen tot drie maanden of een geldboete van 26 tot 1.000 euro.