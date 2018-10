Touwtrekken over vier lucratieve topjobs

Het mandaat van Koen Van Loo bij de overheidsholding FPIM loopt volgende week af. Op een verlenging is het wachten tot de premier een akkoord heeft over een grote benoemingspuzzel. Vier lucratieve topjobs zijn de inzet. pieter blomme

Het is wellicht een van de best bewaarde geheimen in de Wetstraat. Wanneer voert premier Charles Michel een reeks noodzakelijke benoemingen door waarop al maanden gewacht wordt?

Geregeld polsen de vicepremiers bij de premier naar de timing, omdat het in sommige gevallen gênant begint te worden. Bij het beursgenoteerde Bpost blijft de stoel van drie bestuurders al maanden leeg omdat CD&V en de N-VA allebei uit zijn op een zitje in die belangrijke bestuursraad. CD&V wil het mandaat van Caroline Ven verlengen, maar de N-VA zou het liefst een eigen kandidaat lanceren. ‘Een pure schande dat dat nog niet geregeld is. Het gaat hier om een beursgenoteerd bedrijf waar het bovendien niet al te goed gaat’, zegt een bron.

Om uit de impasse te geraken wacht Michel al maanden tot voldoende functies vacant zijn om de puzzel te leggen en elke regeringspartij iets te gunnen. Maar intussen loopt het ene mandaat na het andere af.

391.000 euro NBB De lucratiefste post is die van vicegouverneur van de Nationale Bank, met een bruto jaarloon van 391.000 euro.

Volgende week is dat het geval voor zes bestuursmandaten bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), de holding die de participaties van de staat beheert. Het gaat om Koen Van Loo, de CEO van de FPIM, voor de twee ondervoorzitters - Olivier Hénin en Renaat Berckmoes - en voor de bestuurders Laurence Bovy, Jan Verschooten en Jeanine Windey.

In principe kan de raad van bestuur van de FPIM verder besturen en beslissingen nemen in lopende zaken. ‘Maar dat is wel een potentieel risico’, zegt een bron. ‘Eerst en vooral moeten de bestuurders dat risico willen nemen. Het is niet evident dat belangrijke beslissingen worden genomen door een raad van bestuur van wie de helft niet meer benoemd is. Stel dat de regering morgen het belang in BNP Paribas wil afbouwen of dat alsnog wordt beslist Belfius naar de beurs te brengen. Dat moet via de FPIM passeren. Dergelijke beslissingen liggen moeilijk in lopende zaken.’

En er is meer. De FPIM wacht ook al maanden op de aanduiding van een directiecomité. Uit een selectieprocedure werden een tiental geschikte kandidaten gekozen. De regering heeft een voorstel ontvangen met drie namen. Het bleef onbeantwoord, omdat het ook deel uitmaakt van de grote puzzel waaraan Michel werkt.

Naast de bestuurspostjes bij BPost en de CEO, het directiecomité en de bestuurszitjes bij de FPIM moet de regering nog functies invullen. Stuk voor stuk gaat het om lucratieve jobs: een nieuwe voorzitter van de energieregulator CREG, een vicegouverneur bij de Nationale Bank en een ondervoorzitter van de Europese Investeringsbank. Die laatste Europese topjob had in principe al tien maanden geleden ingevuld moeten zijn.

250.000 euro en meer

De lucratiefste post is die van vicegouverneur van de Nationale Bank, met een bruto jaarloon van 391.000 euro. De gedelegeerd bestuurder van de FPIM krijgt 290.000 euro per jaar. Een vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank mag evenmin klagen. Hij verdient evenveel als een vicevoorzitter van de Europese Commissie (276.000 euro). En een voorzitter van de CREG kan rekenen op zo’n 250.000 euro bruto per jaar.

De vier posten zijn dus gegeerd. Open VLD zou het liefst Koen Van Loo behouden als topman van de FPIM, maar ook de N-VA heeft interesse.

De MR heeft haar zinnen gezet op het voorzitterschap van de CREG. Daarbij schuift ze Anne Junion, de kabinetschef van minister van Energie Marie Christine Marghem, naar voren.

Maar ook de N-VA is geïnteresseerd in die functie. Al is het maar om te vermijden dat de MR met Junion - zoals hier en daar wordt gefluisterd - Electrabel vrij spel zou geven. Met Francis De Meyere, de energiespecialist van Jan Jambon, heeft de N-VA een eigen kandidaat-voorzitter. Ook Open VLD heeft met Andreas Tirez een kandidaat. Dat geldt ook voor CD&V met Sven Vaneycken, de energiespecialist van CD&V-vicepremier Kris Peeters.

De kans is reëel dat de MR het haalt. Maar dan moet de partij wel een andere lucratieve post laten vallen, luidt het in regeringskringen. ‘Het is het een of het andere.’

In principe kan Charles Michel de puzzel vrij makkelijk leggen. Er zijn vier lucratieve jobs die te verdelen zijn en er zijn vier regeringspartijen. Elke partij zou één topjob kunnen krijgen. Maar zo simpel is het niet.

De N-VA wil graag de functie bij de Europese Investeringsbank binnenhalen. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters en federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt worden daarvoor genoemd. Maar ook de MR is op het mandaat uit en heeft een geschikte kandidaat. De premier wil het verwijt vermijden dat hij al te veel Vlamingen aanduidt in internationale functies.

Bij de Nationale Bank lonken de drie Vlaamse partijen naar het vicegouverneurschap, een belangrijke positie, die vaak de opstap naar het gouverneurschap is. Die functie komt vrij omdat de huidige vicegouverneur, Pierre Wunsch, vanaf begin volgend jaar Jan Smets vervangt als gouverneur.

De directeurs van de N-VA en Open VLD, respectievelijk Tom Dechaene en Tim Hermans, komen in aanmerking om vicegouverneur te worden. In principe kan de functie ook naar CD&V gaan, maar dat zou betekenen dat een nieuweling in het directiecomité meteen gekatapulteerd wordt naar het vicegouverneurschap. Door het vertrek van Marcia De Wachter eind deze maand, moet CD&V namelijk een nieuwe directeur aanduiden. In de bank gaat de naam van Steven Vanackere, ex-minister van Financiën, rond. Een andere naam die circuleert, is Annemie Rombouts. Die voormalige kabinetsmedewerker van Koen Geens is nu ondervoorzitter bij de beurswaakhond FSMA.

Vier jobs, vier partijen

In principe kan Charles Michel de puzzel vrij makkelijk leggen. Er zijn vier lucratieve jobs die te verdelen zijn en er zijn vier regeringspartijen. Elke partij zou één topjob kunnen krijgen. Maar zo simpel is het niet. Want de ene partij vindt bijvoorbeeld dat het ondervoorzitterschap van de Europese Investeringsbank veel meer waard is dan de functie van vicegouverneur bij de Nationale Bank. Anderen vinden dan weer dat het andersom is.

Daarom wordt in regeringskringen de vraag gesteld of het niet makkelijker is de puzzel nog groter te maken, zodat meer te verdelen valt onder de partijen. Dat zou betekenen dat geanticipeerd wordt op bepaalde benoemingen. Volgend jaar loopt een reeks belangrijke mandaten af, weliswaar na de verkiezingen. Zou het niet mogelijk zijn daarover al afspraken te maken? Over die piste wordt nagedacht. De mandaten van het directiecomité van de CREG, van de NMBS en Infrabel lopen in de loop van volgend jaar af. Als ook die functies aan de puzzel toegevoegd worden, wordt een compromis vinden misschien makkelijker.

Er is een bijkomend argument om dat te doen, luidt het in regeringskringen. De kans is groot dat het na de verkiezingen van mei lang duurt om een federale regering te vormen. En vermits een regering in lopende zaken geen benoemingen kan doen, zou het beter zijn daarop te anticiperen.

Macht en loyauteit

Met zo’n demarche begeeft de regering zich wel op glad ijs. De kans is reëel dat de bestuurders die vervroegd aan de kant worden geschoven naar de Raad van State stappen en gelijk krijgen.

Dat dergelijke pistes opduiken bewijst hoe moeilijk het is om de puzzel te leggen. Voor partijen zijn de functies belangrijk om macht te verwerven en loyale kabinetsmedewerkers te belonen.