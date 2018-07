Trump brengt handelsoorlog in versnelling

De VS hebben een lijst opgemaakt van Chinese goederen - ter waarde van 200 miljard dollar - waarop importtarieven zullen geheven worden.

Daarmee dreigt de handelsoorlog tussen de VS en China te escaleren . Eind vorige week vuurde de Amerikaanse president al een openingssalvo af met de i nvoering van de eerste importheffingen op Chinese producten, goed voor een bedrag van 34 miljard dollar waarop China meteen reageerde met gelijkaardige maatregelen.

De lijst met getroffen producten telt bijna 200 pagina's en bevat onder meer voedingsproducten, chemische producten, mineralen, tabak, elektronica en kantoorartikelen. De heffingen zullen pas in september in werking treden. De VS zijn de belangrijkste afzetmarkt voor Chinese goederen.