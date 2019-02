Trump zet terugkeer Syrië-strijders op Wetstraat-agenda

De federale regering moet de knoop doorhakken of Syrië-strijders die uit ons land vertrokken in een Belgische cel moeten. Sp.a-burgemeester Hans Bonte vindt dat een goed idee, maar de regering twijfelt.

Wat moet er gebeuren met de mensen die vanuit België naar Syrië trokken om er terreurorganisatie IS te vervoegen en daar nu in Koerdische kampen gevangen worden gehouden met hulp van het Amerikaanse leger? Worden ze daar vrij gelaten? Of moeten ze terug naar een Belgische gevangenis?

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dit weekend in één tweet dat politiek debat over veiligheid weer bovenaan de Wetstraat-agenda gezet. Trump bereidt zich namelijk voor om zijn troepen uit Syrië terug te trekken, als de strijd tegen het kalifaat is beslecht. Hij vraagt daarom zijn 'Europese bondgenoten' om 800 gevangen genomen Syriëstrijders terug te nemen.

May, Macron en Rutte

Premier Charles Michel (MR) belde over de kwestie zondagochtend al met de Britse premier Theresa May. Deze week staat ook overleg met Frankrijk en Nederland op de agenda. Frankrijk besliste wel al een honderdtal Franse Syrië-strijders terug te halen naar een Franse gevangenis. In Duitsland ligt zo'n beslissing moeilijk.

Voor België zou het gaan om zes mannelijke Syrië-strijders, vergezeld van zestien vrouwen en 31 kinderen. De federale regering besliste eerder al dat kinderen van Syrië-strijders terug naar België kunnen, maar hakte de knoop nog niet door over de volwassenen. Er zijn de voorbije jaren enkele honderden Syriëstrijders uit België vertrokken.

Nationaliteit afnemen

Het debat woedt volop. Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken stelt voor hun nationaliteit af te nemen, zodat ze het land niet meer binnen kunnen. Hij zegt dat daarover al maanden een wetsvoorstel in de Kamer klaar ligt, maar dat CD&V niet akkoord gaat.

Volgens federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is het echter zo eenvoudig niet. Volgens botst het wetsvoorstel van de N-VA op bezwaren van de Raad van State.

Controle verliezen

Geens heeft ook politieke bezwaren. Terwijl Francken redeneert dat Syrië-strijders de Belgische nationaliteit moeten verliezen 'omdat het dan ons probleem niet meer is', argumenteert Geens dat je net alle controle over hen verliest als ze in Syrië worden vrij gelaten. Hij zegt dat een terugkeer te overwegen is.

Hans Bonte, de sp.a-burgemeester van Vilvoorde - van waaruit Syriëstrijders vertrokken - deelt de mening van Geens. 'Francken draait de mensen een rad voor de ogen vindt hij. Wie er op gebrand is een aanslag te plegen, zal altijd wel een gaatje vinden om Europa binnen te dringen.' Hij is voor een 'gecontroleerd terugkeerbeleid'.

Samenwerken met Assad

Maar zelfs als dat politiek wenselijk zou worden, rijzen er praktische problemen. Wat als van sommige van de 800 Syrië-strijders de nationaliteit niet kan worden vast gesteld? Hoe kan je het bewijsmateriaal van hun misdrijven verzamelen?

Professor internationaal recht Jan Wouters zei maandagochtend in De Ochtend dat je daarvoor niet anders kan dan samen werken met de 'powers that be' in Syrië, waaronder het Amerikaanse leger. 'Maar vroeg of laat zal je hierover met het regime in Syrië moeten praten', zegt hij.

Gedroomde oplossing