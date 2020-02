'Turkse Grijze Wolven infiltreren niet in Belgische politiek'

De Franstalige PS zette vorige maand haar stemmenkanon, burgemeester en Kamerlid Emir Kir, uit de partij. Die betaalde de prijs voor een ontmoeting op het gemeentehuis van Sint-Joost-ten-Node, waar hij de sjerp draagt, met enkele Turkse burgemeesters van de partij MHP. Dat is de politieke tak van de ultranationalistische beweging Grijze Wolven, een bondgenoot van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De beweging komt al sinds eind jaren 70 voor in ons land, in het zog van de MHP en culturele centra die gecoördineerd worden door de Belgisch-Turkse Federatie BTF.

Welke analyse maakt de Staatsveiligheid van de Grijze Wolven in ons land? 'De leden van MHP en de BTF blijven gezien worden als Grijze Wolven, maar men kan in België niet spreken van een paramilitaire of terroristische organisatie. De dreiging van de BTF en haar aanhangers wordt door de Staatsveiligheid als minimaal beschouwd', antwoordde minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die bevoegd is voor de Staatsveiligheid, op vragen van Vlaams Belang-Kamerlid Ortwin Depoortere.